İzmir İl Sağlık Müdürü Kul, Kemalpaşa\'da İncelemelerde Bulundu

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Kemalpaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Göreve yeni başlayan Kul, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile de bir araya gelen Ayhan Kul, ilçedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kul, ilçede sağlık yatırımlarına destek veren hayırseverleri de ziyaret etti.