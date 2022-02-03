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Jandarma ve sağlık ekipleri ayağı kırılan vatandaş için seferber oldu - Son Dakika

Jandarma ve sağlık ekipleri ayağı kırılan vatandaş için seferber oldu

03.02.2022 13:03

Jandarma ve sağlık ekipleri ayağı kırılan vatandaş için seferber olduTUNCELİ Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde ayağı kırılan vatandaş için jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Jandarma ve sağlık ekipleri ayağı kırılan vatandaş için seferber oldu

TUNCELİ Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde ayağı kırılan vatandaş için jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Vatandaş köyden askeri helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı. Olay, Pülümür İlçesi'ne bağlı Kırdım Köyü Büvik Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki Hüseyin Polat, yüksekten düşme sonucu ayağını kırdı. Mezra yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle aile jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarmaya ait helikopterle mezraya giden sağlık ekipleri, Polat'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polat daha sonra askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Jandarma, Tunceli, Pülümür, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Jandarma ve sağlık ekipleri ayağı kırılan vatandaş için seferber oldu - Son Dakika


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