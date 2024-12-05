Kadının Boğazındaki İğne Ameliyatla Alındı

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Kadının boğazına saplanan iğne ameliyatla çıkarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadının boğazına saplanan iğne, ameliyatla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Boğazına dikiş iğnesi saplanan 25 yaşındaki Z.İ., Birecik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Radyolojik incelemeler ve klinik değerlendirmeler sonucunda, 3 santimetrelik iğnenin boğaz bölgesinin derinliklerine doğru ilerlediği tespit edildi. İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz atlatan hasta taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Birecik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Rafet Yıldırım, boynuna iğne saplanan kadın hastayı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturduklarını söyledi.