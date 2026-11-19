Tarım ve Orman Bakanlığınca yaban hayatında kuduzla mücadele çalışmaları kapsamında, Nurhak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda havadan uçaklarla doğaya aşı yemleri bırakılırken, vatandaşlar yemlere dokunulmaması konusunda uyarılıp 1 hafta kuralı hatırlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatındaki kuduz hastalığıyla mücadele amacıyla yürütülen aşılama kampanyası, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde sürdürülüyor. Nurhak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, yaban hayatındaki tilkileri hedef alan çalışmalar kapsamında kırsal alanlara uçaklarla özel aşı yemleri bırakılıyor.

Halk ve evcil hayvan sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmalar dolayısıyla yetkililer vatandaşları uyardı. Yalnızca tilkiler için hazırlanan aşı yemlerine kesinlikle dokunulmaması gerektiği belirtilirken, özellikle çocukların bu konuda uyarılması istendi. Yemlerle herhangi bir temas halinde vakit kaybetmeden en sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı. Öte yandan köpeklerin aşı yemleriyle temasını önlemek için yemleme çalışmalarını takip eden ilk bir hafta boyunca evcil ve başıboş hayvanların arazide serbest bırakılmaması uyarısında bulunuldu.