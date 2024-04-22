Kahramanmaraş'ta Dağdan Topladığı Doğal Bitkileri Satıp Faydalarını Anlatan Vatandaş

Hem satıyor, hem de faydalarını anlatıyor
Kahramanmaraş'ta dağdan topladığı doğal bitkileri satan vatandaş, müşterilerine kullanımı ve faydalarını da anlatıyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşların sağlıklı ve doğal yaşamasını isteyen emekli vatandaş, bin 800 rakımlı Ahır Dağı'ndan topladığı şifalı bitkileri hem satıyor, hem de faydalarını anlatıyor.
Kahramanmaraş Ahır Dağı'nda yaşayan Mustafa Uludağ, emeklilik hayatını dağlarda yaşıyor. Bir birinden farklı şifalı bitkileri dağdan toplayan Uludağ, topladığı ürünlerle insanlara şifa dağıtıyor. İşin ticaretinden çok insanların sağlıklı yaşamalarını istediği için birçok şifalı bitkinin faydasını gelen müşterilere anlatan Uludağ, sinir otundan gelinparmağına, yılan derisinden ayı pençesi ve lavantaya kadar birçok ürün satıyor.
120 çeşit şifalı bitkiyi vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade eden Uludağ, "Bu standın birinci önceliği şifasını arayan insanlara hizmet etmek. Hasta olup ta tıbbi müdahaleler yapılmış öncelik onlar ama ondan sonra alternatif tıp dediğimiz şifasını arayanlara yardımcı olmak. Deprem sonrası dükkanım yıkıldı ve traktör ile ürünleri getirdik. Bugün lavantaları getirdik ve çeşitli otlar var. Örnek sinir otu, gelinparmağı ve ıspanak gibi pişirilip yeniliyor. Ürünlerin tamamını kendim Ahır Dağı'nda yapıyorum. Yılan derisi var ve deri hastalıklarına iyi geliyor. Ben eğitimini de aldım genel de bana ağır hastalar geliyor. Ama ben bir hekim değilim. Yaptığımız hizmet tamam ile insanlaradır ve 120 çeşit şifalı bitkiler var" diye konuştu.
Annesine şifalı bitki aldığını söyleyen Rabia Yerli, "Malum her şeyde ilaçlama ve yapay ürün bulunmakta. Getirdiği ürünler çok faydalı genel de kendim ve annem kullanıyor. Bugün lavanta alacağız" dedi.
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