Kahramanmaraş'ta Dağdan Topladığı Doğal Bitkileri Satıp Faydalarını Anlatan Vatandaş - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kahramanmaraş'ta Dağdan Topladığı Doğal Bitkileri Satıp Faydalarını Anlatan Vatandaş

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli bir vatandaş, bin 800 rakımlı Ahır Dağı'ndan topladığı şifalı bitkileri hem satıyor hem de müşterilerine kullanımı ve faydalarını anlatıyor. Mustafa Uludağ, sinir otundan gelinparmağına, yılan derisinden ayı pençesine kadar birçok şifalı bitkiyi müşterilerine sunarak sağlıklı yaşamalarına yardımcı oluyor.

22.04.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hem satıyor, hem de faydalarını anlatıyor

Kahramanmaraş'ta dağdan topladığı doğal bitkileri satan vatandaş, müşterilerine kullanımı ve faydalarını da anlatıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşların sağlıklı ve doğal yaşamasını isteyen emekli vatandaş, bin 800 rakımlı Ahır Dağı'ndan topladığı şifalı bitkileri hem satıyor, hem de faydalarını anlatıyor.

Kahramanmaraş Ahır Dağı'nda yaşayan Mustafa Uludağ, emeklilik hayatını dağlarda yaşıyor. Bir birinden farklı şifalı bitkileri dağdan toplayan Uludağ, topladığı ürünlerle insanlara şifa dağıtıyor. İşin ticaretinden çok insanların sağlıklı yaşamalarını istediği için birçok şifalı bitkinin faydasını gelen müşterilere anlatan Uludağ, sinir otundan gelinparmağına, yılan derisinden ayı pençesi ve lavantaya kadar birçok ürün satıyor.

120 çeşit şifalı bitkiyi vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade eden Uludağ, "Bu standın birinci önceliği şifasını arayan insanlara hizmet etmek. Hasta olup ta tıbbi müdahaleler yapılmış öncelik onlar ama ondan sonra alternatif tıp dediğimiz şifasını arayanlara yardımcı olmak. Deprem sonrası dükkanım yıkıldı ve traktör ile ürünleri getirdik. Bugün lavantaları getirdik ve çeşitli otlar var. Örnek sinir otu, gelinparmağı ve ıspanak gibi pişirilip yeniliyor. Ürünlerin tamamını kendim Ahır Dağı'nda yapıyorum. Yılan derisi var ve deri hastalıklarına iyi geliyor. Ben eğitimini de aldım genel de bana ağır hastalar geliyor. Ama ben bir hekim değilim. Yaptığımız hizmet tamam ile insanlaradır ve 120 çeşit şifalı bitkiler var" diye konuştu.

Annesine şifalı bitki aldığını söyleyen Rabia Yerli, "Malum her şeyde ilaçlama ve yapay ürün bulunmakta. Getirdiği ürünler çok faydalı genel de kendim ve annem kullanıyor. Bugün lavanta alacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Uludağ, Kahramanmaraş, Uludağ, Doğa, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta Dağdan Topladığı Doğal Bitkileri Satıp Faydalarını Anlatan Vatandaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırgızistan'da Kızamık Vakaları Artıyor
    11:25 Kırgızistan'da Kızamık Vakaları Artıyor

    Kırgızistan'da bu yıl 8 bin 209 kızamık vakası görüldü. Kızamık vakalarının yüzde 37,5'inin aşı karşıtı ailelerin çocuklarında görüldüğü belirtildi. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, kızamık aşısının dünyanın tüm ülkeleri tarafından yaygın kullanıldığını ve önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

  • Kulak Memesindeki Çizgi Kalp-Damar Hastalığı Riskine İşaret Edebilir
    11:19 Kulak Memesindeki Çizgi Kalp-Damar Hastalığı Riskine İşaret Edebilir

    Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kevser Gülcihan Balcı, kulak memesindeki çapraz çizginin, artan kalp-damar hastalığı riskine işaret edebileceğini ancak bunun tek başına bir gösterge olmadığını söyledi.

  • Aydın'da Doğal Zahter Kekiği Yoğun İlgi Görüyor
    11:03 Aydın'da Doğal Zahter Kekiği Yoğun İlgi Görüyor

    Aydın'da kendi ürettiği doğal ürünleri pazarlarda satan Raziye Ay, dağlardan topladığı zahter kekiğinin lezzeti ve sağlık için tercih edildiğini belirtti. Zahter kekiği, doğal şifa kaynağı olarak bilinirken, vücut direncini artırması ve mikrop öldürücü özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ay, zahterleri gün doğmadan topladığını ve vatandaşlara sunduğunu ifade etti.

  • Bayburt'ta Güvenilir Gıda Denetimleri Devam Ediyor
    10:19 Bayburt'ta Güvenilir Gıda Denetimleri Devam Ediyor

    Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim ve numune alma çalışmalarını sürdürüyor. Et, süt, yumurta ve yemek sektöründe hizmet veren işletmelerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerini ve tüketilebilirlik durumunu kontrol eden görevliler, numuneler alarak laboratuvarda incelenmesini sağlayacak. Ayrıca temizlik ve hijyen uygunluğunu da denetleyen görevliler, işletme sahiplerine kuralları hatırlatarak denetimlerini sürdürüyor.

  • Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı
    09:32 Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı

    Meteoroloji, bugün Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı. Marmara ve Ege bölgeleri içinse sağanak yağış bekleniyor.

  • Van'da Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı
    21:28 Van'da Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan 53 yaşındaki kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erek Dağı'na ot toplamaya giden kişi, aniden rahatsızlandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Yol olmadığı için ambulansla olay yerine gidemeyen ekipler, yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın beklediği bölgeye taşınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

  • Bursa'da Yanlış Müdahale Sonucu Beyin Omurilik Sıvısına Giren Kişi Diş Hekiminden Şikayetçi Oldu
    20:58 Bursa'da Yanlış Müdahale Sonucu Beyin Omurilik Sıvısına Giren Kişi Diş Hekiminden Şikayetçi Oldu

    Bursa'da diş tedavisi için özel bir kliniğe giden ve doktorun yanlış müdahalesiyle implantın çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı'nı delip beyin omurilik sıvısına giren kişi, diş hekiminden şikayetçi oldu. Diş hekimine maddi ve manevi tazminat davası açan kişi, hukuki süreç başlattı.

  • Van'ın Bahçesaray ilçesinde hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı
    17:59 Van'ın Bahçesaray ilçesinde hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

    Bahçesaray Devlet Hastanesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 53 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Hastanın tedavisi devam ediyor.

  • Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliye edildi
    17:03 Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliye edildi

    Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler, yaralı vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.


11:01 ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu “Tüm gücümle savaşacağım“ karşılığı verdi ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu "Tüm gücümle savaşacağım" karşılığı verdi
10:05 CHP’den emeklilerle ilgili yeni hamle Özgür Özel duyurdu CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu
09:49 Küflü çikolata krizi tırmanıyor 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı Küflü çikolata krizi tırmanıyor! 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı
09:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor 20’den fazla anlaşma imzalanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak
08:42 Şanlıurfa’da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi
09:36 Aracında tiner içip kendini ateşe verdi Aracında tiner içip kendini ateşe verdi
09:32 Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı
08:57 Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı
08:11 8 ilde terör örgütüne ağır darbe 82 mağara ve sığınak imha edildi 8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi
02:53 Kiracı-dükkan sahibi tartışması kötü bitti 1 yaralı Kiracı-dükkan sahibi tartışması kötü bitti! 1 yaralı
00:42 Şişli’deki AVM’de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti Şişli'deki AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
00:39 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’taki caddelere Türk bayrağı asıldı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı
23:28 Şampiyonluk maçında ilginç anlar Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
22:33 Burdur’da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi Burdur'da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 11:34:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Dağdan Topladığı Doğal Bitkileri Satıp Faydalarını Anlatan Vatandaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement