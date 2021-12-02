Üye Girişi
Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine "hayat" teşekkürü - Son Dakika

Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine "hayat" teşekkürü

02.12.2021 11:06

Son dakika haberleri... İzmir'de kalbi iki kez duran ve 112 Acil Sağlık ekibinin çabasıyla yaşama tutunarak sağlığına kavuşan hasta, kendisini kurtaran ekiple buluştu.

İzmir'de kalbi iki kez duran ve 112 Acil Sağlık ekibinin çabasıyla yaşama tutunarak sağlığına kavuşan hasta, kendisini kurtaran ekiple buluştu.

Urla ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası 52 yaşındaki Yahya Kemal Kaynar, eşinin doğum günü olan 29 Ekim'de evinin banyosunda düştü.

Urla Acil Sağlık İstasyonunda görevli 112 Acil Sağlık ekibi, 3 dakikada eve ulaşarak kalbi ve solunumu duran hastaya kalp masajı yaptı ve elektro şokla müdahale etti.

Urla Devlet Hastanesine götürülürken Kaynar'ın kalbi ambulansta ikinci kez durdu. Sağlık ekipleri, 5 dakikalık müdahaleyle hastanın kalbinin yeniden çalışmasını sağladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Kaynar'ı yalnız bırakmayan sağlık ekibi, kalbine stent takılarak taburcu edilen hastayı evinde ziyaret etti.

Yahya Kemal Kaynar, AA muhabirine, yaşadıklarını çocukları ve eşinden dinlediği zaman büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı müdahale sayesinde hayatta olduğunu belirten Kaynar, şöyle konuştu:

"Kalbim iki sefer durmuş. 112 ekibi uğraştı ki beni ikinci kez hayata bağladılar. Onlar olmasa şu an hayatta olmazdım. O gün eşimin doğum günüydü. Onun için biraz kötü oldu ama ekip beni hayata döndürünce onun için de bir sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. Sabah güneşi görmek, nefes almak ve sevdiklerinizle kahvaltı yapmak çok güzel bir duygu. Beni hayata bağlayan ekipteki arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ettim."

"Ekip olarak çok mutlu olduk"

112 Acil Sağlık ekibinde görev yapan paramedik Yazgül Polat ise yaptıkları ilk kontrolde Kaynar'ın kalbi ve solunumunun durduğunu belirlediklerini söyledi.

Kaynar'ın kalbini yeniden çalıştırmak için yaklaşık 40 dakika müdahale ettiklerini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Hastamızın kalbi çalıştıktan sonra ambulansa taşıdık. Ambulansta kalbi yeniden durdu. Kalp masajı ve şok cihazıyla müdahale ettik. Kalbi 5 dakika sonra yeniden çalışmaya başladı. Yaptığımız müdahaleler karşısında çok direndi ve tepki verdi. Bu bizi daha da heyecanlandırdı. Çok uzun süre müdahale ettiğimiz, dönme ihtimali bilimsel olarak çok düşük olan hastamızın sağlığına kavuşarak bugün bize teşekkür etmesi çok güzel bir şey. Bir de eşinin doğum günü olduğunu öğrendik. O zaman daha da mutlu olduk."

Paramedik Deniz Sarıyıldız da müdahale sırasında pes etmediklerini belirterek, "Hastamız çok gençti. Evinden çıkarıp ambulansa taşırken kızının bakışları aklımda kaldı. Benim de kızım var ve babalar kızlarına çok düşkün olur. 'İnşallah sağlıklı bir şekilde evine geri döner' demiştik. Bugün hastamızı ziyaret ettik. Ekip olarak çok mutlu olduk." diye konuştu.

"Yaş günümde en büyük hediyeyi verdiler"

Hastanın eşi Hale Kaynar ise "Hayatta ikinci bir şans herkese nasip olmaz. 112 Acil Sağlık ekibi eşimin yaşaması için çok mücadele etti. Onlar yaş günümde eşimi geri döndürerek bana en büyük hediyeyi verdi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine hayat teşekkürü
Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine hayat teşekkürü
Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine hayat teşekkürü
Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine hayat teşekkürü
Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine hayat teşekkürü

İzmir, Doğum, Kalp, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine 'hayat' teşekkürü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar 11:28 Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü 11:22 Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın 11:10 Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir 10:54 Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!
Saplantılı aşık dehşeti! Önce darp etti, sonra ustura ile yüzünü kesti 09:53 Saplantılı aşık dehşeti! Önce darp etti, sonra ustura ile yüzünü kesti MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi

Son Dakika Haberleri
11:28 Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı
11:27 Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar
11:22 Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü
11:21 Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!
11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
11:17 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı Eski kocası tarafından öldürülen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı         
11:29
Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak Vitor Pereira, Fenerbahçe'de kalmanın yolunu buldu! Rize maçında sürpriz yapacak         
11:23
Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!         
11:21
Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor         
11:18
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
11:08
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine "hayat" teşekkürü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement