Son dakika haber... Kalbi iki kez duran hastadan ambulans ekibine "hayat" teşekkürü - Son Dakika

İzmir'de kalbi iki kez duran ve 112 Acil Sağlık ekibinin çabasıyla yaşama tutunarak sağlığına kavuşan hasta, kendisini kurtaran ekiple buluştu.

Urla ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası 52 yaşındaki Yahya Kemal Kaynar, eşinin doğum günü olan 29 Ekim'de evinin banyosunda düştü.

Urla Acil Sağlık İstasyonunda görevli 112 Acil Sağlık ekibi, 3 dakikada eve ulaşarak kalbi ve solunumu duran hastaya kalp masajı yaptı ve elektro şokla müdahale etti.

Urla Devlet Hastanesine götürülürken Kaynar'ın kalbi ambulansta ikinci kez durdu. Sağlık ekipleri, 5 dakikalık müdahaleyle hastanın kalbinin yeniden çalışmasını sağladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Kaynar'ı yalnız bırakmayan sağlık ekibi, kalbine stent takılarak taburcu edilen hastayı evinde ziyaret etti.

Yahya Kemal Kaynar, AA muhabirine, yaşadıklarını çocukları ve eşinden dinlediği zaman büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı müdahale sayesinde hayatta olduğunu belirten Kaynar, şöyle konuştu:

"Kalbim iki sefer durmuş. 112 ekibi uğraştı ki beni ikinci kez hayata bağladılar. Onlar olmasa şu an hayatta olmazdım. O gün eşimin doğum günüydü. Onun için biraz kötü oldu ama ekip beni hayata döndürünce onun için de bir sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. Sabah güneşi görmek, nefes almak ve sevdiklerinizle kahvaltı yapmak çok güzel bir duygu. Beni hayata bağlayan ekipteki arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ettim."

"Ekip olarak çok mutlu olduk"

112 Acil Sağlık ekibinde görev yapan paramedik Yazgül Polat ise yaptıkları ilk kontrolde Kaynar'ın kalbi ve solunumunun durduğunu belirlediklerini söyledi.

Kaynar'ın kalbini yeniden çalıştırmak için yaklaşık 40 dakika müdahale ettiklerini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Hastamızın kalbi çalıştıktan sonra ambulansa taşıdık. Ambulansta kalbi yeniden durdu. Kalp masajı ve şok cihazıyla müdahale ettik. Kalbi 5 dakika sonra yeniden çalışmaya başladı. Yaptığımız müdahaleler karşısında çok direndi ve tepki verdi. Bu bizi daha da heyecanlandırdı. Çok uzun süre müdahale ettiğimiz, dönme ihtimali bilimsel olarak çok düşük olan hastamızın sağlığına kavuşarak bugün bize teşekkür etmesi çok güzel bir şey. Bir de eşinin doğum günü olduğunu öğrendik. O zaman daha da mutlu olduk."

Paramedik Deniz Sarıyıldız da müdahale sırasında pes etmediklerini belirterek, "Hastamız çok gençti. Evinden çıkarıp ambulansa taşırken kızının bakışları aklımda kaldı. Benim de kızım var ve babalar kızlarına çok düşkün olur. 'İnşallah sağlıklı bir şekilde evine geri döner' demiştik. Bugün hastamızı ziyaret ettik. Ekip olarak çok mutlu olduk." diye konuştu.

"Yaş günümde en büyük hediyeyi verdiler"

Hastanın eşi Hale Kaynar ise "Hayatta ikinci bir şans herkese nasip olmaz. 112 Acil Sağlık ekibi eşimin yaşaması için çok mücadele etti. Onlar yaş günümde eşimi geri döndürerek bana en büyük hediyeyi verdi." ifadelerini kullandı.