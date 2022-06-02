Kalbinde pıhtılaşmaya neden olan açıklık "şemsiye" yöntemiyle kapatıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk kez yapılan operasyonla hastanın kalbinin sol kulakçığının kuyruk kısmında pıhtıya neden olan açıklık "şemsiye" yöntemiyle kapatıldı.

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammet Gürdoğan ve Dr. Murat Gök'ten oluşan ekip, inme ve kanama riski taşıyan 67 yaşındaki Mürüvvet Yavuzcan'ı kapalı ameliyata aldı.

Üç boyutlu ekokardiyografi görüntüleme cihazı kılavuzluğunda gerçekleştirilen operasyonda, yemek borusunda da sürekli kanamaları olan hastanın kalbinin sol kulakçığının kuyruk kısmındaki pıhtıya yol açan açıklığa "şemsiye" adlı özel cihaz takıldı.

Hastalara konforlu bir yaşam sağlanıyor

Türkiye'de az sayıda sağlık merkezinde yapılan operasyona ilişkin AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Servet Altay, ameliyatla hastalara konforlu bir yaşam sağlandığını söyledi.

Trakya'da ilk kez yapılan uygulamanın başarılı olduğunu belirten Altay, "Riskli durumdaki hastalar için yeni geliştirilen bir yöntem var. Kalbin pıhtı oluşan, pıhtının depolandığı kuyruk kısmına müdahale ediyoruz. Kasık damarından girerek kalpte bir delik açıyoruz. Şemsiye diye tabir ettiğimiz cihazla o bölgeyi kapatıyoruz. Bu işlemden sonra hasta hem kan sulandırıcıya ihtiyaç duymuyor hem de orada bir pıhtı oluşup atması engellenmiş oluyor. Hem biz doktorlar ikilemde kalmıyoruz hem de hasta için önemli bir konfor oluşmuş oluyor."diye konuştu.

"Kendimi çok iyi hissediyorum"

Başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Mürüvvet Yavuzcan da kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

Ameliyatının ağrısız ve sorunsuz şekilde tamamlandığını aktaran Yavuzcan, "İyiyim, çok şükür Allah'ıma. Kalbimde damarlar tıkanıktı. Pıhtı atmaması için operasyon yaptılar. Doktorlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.