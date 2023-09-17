Kalça kırığı nedeniyle hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin kızı da 2 saat sonra vefat etti - Son Dakika

Kalça kırığı nedeniyle hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin kızı da 2 saat sonra vefat etti

Kalça kırığı nedeniyle hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin kızı da 2 saat sonra vefat etti
Son Güncelleme: 17.09.2023 22:39

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Pentus Öktem, kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kanser hastası olan kızı Nadiye Özkan da ona refakat etti. Ancak Pentus Öktem hayatını kaybettikten sonra Nadiye Özkan da hastane odasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Anne ve kızı aynı gün defnedildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kalça kırığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Pentus Öktem'in (93) ardından 2 saat sonra kızı Nadiye Özkan (73) da yaşamını yitirdi.

Körfez ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde oturan Pentus Öktem, düşme sonucu kalça kemiği kırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öktem'e kanser hastası olan kızı Nadiye Özkan refakat etti. Bu sabah Pentus Öktem hayatını kaybetti. Annesinin vefatına çok üzülen Nadiye Özkan da hastane odasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Nadiye Özkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen annesinden 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Anne ve kızı yapılan işlemler sonrası ikindi namazının ardından Körfez Esentepe Mahallesi Sultan Murat Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Erentepe, Kocaeli, Körfez, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalça kırığı nedeniyle hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin kızı da 2 saat sonra vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalça kırığı nedeniyle hastanede hayatını kaybeden yaşlı çiftin kızı da 2 saat sonra vefat etti - Son Dakika
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