Kalp hastalarına Ramazan ayı tavsiyeleri - Son Dakika
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Sağlık

Kalp hastalarına Ramazan ayı tavsiyeleri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kalp hastalarının oruç tutma ve ilaç kullanma konularında dikkatli olmaları gerekmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar, her hastanın oruç tutmama gibi bir zorunluluğun olmadığını belirtmiştir. Ancak, kalp hastalarının oruç tutup tutmamaları hastanın durumuna bağlı olarak değerlendirilmelidir. Tansiyon hastaları ve diğer bazı durumlar için oruç tutma mümkün olabilirken, kalp yetmezliği yaşayan hastalara oruç tutmama önerilmektedir. Sağlık durumu riskli olan hastaların kendilerini zorlamamaları ve sıkıntı yaşamamaları önemlidir.

18.03.2024 00:15  Güncelleme: 00:18
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Kalp hastalarına uzmanından Ramazan ayı tavsiyeleri

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar:

"Her hasta oruç tutamaz diye bir kural yok"

TRABZON - Ramazan'ın başlamasıyla beraber kalp hastalarının oruç tutabilme ve ilaç kullanımı ile ilgili önemli hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Konuyla değerlendirmede bulunan Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar her hastanın oruç tutmama gibi bir durumunun olmadığını, bazı hastaların oruç tutabileceğini söyledi.

Ramazan'da kalp hastalarının oruç tutup tutmamaları ile ilgili bazı genellemeler yapılsa da hastayı ve geçirdiği kalp rahatsızlığını ele alarak konunun değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar, "Çeşitli kalp hastalıkları var; tansiyon, ritim problemleri, kalp damar ve kalp yetmezliği olan hastalıklar gibi. Öncelikle bu hastalıkları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Her hasta oruç tutamaz diye bir kural yok. Bazı hastalarımızın oruç tutmalarına izin vermiyoruz, bazılarına ise izin veriyoruz. Tansiyon hastaları, eğer tansiyonları regüle yani düzenli gidiyor ise ilaç altında iken, hastanın ek bir problemi yoksa şeker ve böbrek hastalığı gibi, oruç tutmalarına izin veriyoruz. Hastanın bu gibi zamanlarda susuz kalmamaları ve ilaçlarını düzgün almaları ve düzenli tansiyon takibi yapılması kaydıyla oruç tutmalarına izin verilebilir. Kalp damar hastalarında yani stentli ya da bypass geçirmiş hastalarda eğer tamamen bir tedavi şekli olmuş, geriye kalan bir problem kalmamış ise yakın takip ile bu hastalar da oruç tutabilirler" dedi.

"Kalp yetmezliği yaşayan hastalara oruç tutmalarını önermiyoruz"

Kalp yetmezliği yaşayan hastalara oruç tutmayı önermediğini ifade eden Acar, "Bu hastalarda ise ufacık bir problem çok daha kötü bir duruma ya da hastanın sağlığının bozulmasının riskini artıracağı için kalp yetmezliği tanısı almış hastalara mümkün olduğunca oruç tutmalarını önermiyoruz. Çünkü hastanın hayatı daha önemli olduğu için bu konuda onların oruç tutmalarını önermiyoruz. Kalp yetmezliği yaşayan hastalar, şeker hastaları, zeminde böbrek problemi olan yani su içmediğinde, susuz kaldığında ya da ilaç almadığında tansiyonu regüle olmayan hastalar riskli durumda. Bu grupların özellikle oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Sağlık daha önemli, eğer hasta sağlıklı değilse, orucu sağlıklı bir şekilde tutamıyorsa hayati risklere sebep olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden hastalar bu risk gruplarında ise lütfen kendilerini zorlamasınlar ve sıkıntı yaşamasınlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tansiyon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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