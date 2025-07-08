Kalp Hastalarına Sıcak Hava Uyarısı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzman Dr. Ömer Faruk Çiçek, kalp hastalarına artan sıcaklıklarda bol su tüketmesi ve ilaçlarını düzenli kullanması uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Dr. Çiçek, Şanlıurfa gibi sıcaklık ve nemin en yüksek seviyelere ulaştığı bölgelerde, kalp hastalarının ekstra tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında vücudun ısı dengesini korumada zorlandığını ve sıcak havaların kalbin daha fazla efor sarf etmesine neden olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Yüksek sıcaklıklarda, vücut ısıyı dengeleyebilmek için cilt yüzeyine daha fazla kan pompalar. Bu durum, kalp atışlarının hızlanmasına ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Ayrıca terleme yoluyla vücuttan sıvı ve mineral kaybı yaşanır, bu da tansiyon düşüklüğü, ritim bozukluğu ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Özellikle kalp yetersizliği, hipertansiyon ve koroner damar hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin sıcak havalarda daha fazla risk altında olduğunu dile getiren Çiçek, sıvı ve mineral kaybının bazı hastalarda kalp krizi gibi ciddi ve ölümcül sonuçlara neden olabileceğine dikkati çekti.

Çiçek, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği şu dönemlerde kalp hastalarına şu önerilerde bulundu:

"Bol su tüketin. Sıvı kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su içilmelidir. Güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmayın. 11.00-16.00 saatleri arasında özellikle açık alanlardan uzak durulmalıdır. İlaçlar düzenli kullanılmalı. Kalp ve tansiyon ilaçları mutlaka doktorun önerdiği dozda ve saatte alınmalıdır. Tuz tüketimi sınırlandırılmalı. Fazla tuzlu gıdalar, vücudun sıvı dengesini bozarak tansiyon kontrolünü zorlaştırabilir. Serin ve rahat kıyafetler tercih edilmeli. Açık renkli, pamuklu, bol ve ince kıyafetler giyilmelidir. Hafif ve dengeli beslenilmeli. Ağır yemeklerden kaçınılmalı, sindirimi kolay ve serinletici gıdalar tercih edilmelidir."