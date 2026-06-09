Kalp Krizi Geçiren Kadına Hava Ambulansı - Son Dakika
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Kalp Krizi Geçiren Kadına Hava Ambulansı

Kalp Krizi Geçiren Kadına Hava Ambulansı
09.06.2026 15:33
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Erzurum'da kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi, tedaviye alındı.

Erzurum'da aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçiren kadın, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesinde yaşayan Cemile Akyol (56) evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akyol'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlçedeki hastanede yapılan değerlendirmenin ardından durumunun kritik olması nedeniyle, hastanın zaman kaybedilmeden kent merkezine sevk edilmesine karar verildi. Komuta Kontrol Merkezi tarafından durumun bildirilmesi üzerine Erzurum'dan Oltu ilçesine 112 Acil Sağlık ambulans helikopteri havalandı. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, kadını alarak Erzurum merkezine doğru yola çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi pistine iniş yapan helikopterden alınan Akyol, burada hazır bekletilen acil sağlık ekiplerince vakit kaybetmeksizin ambulansla hastane acil servisine nakledildi. Hastanede kardiyoloji doktorları tarafından hemen müdahale edilen Akyol'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Acil Durum, Kalp Krizi, Havacılık, 3. Sayfa, Erzurum, Sağlık, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Krizi Geçiren Kadına Hava Ambulansı - Son Dakika

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