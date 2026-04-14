Kalp Sağlığı Haftası'nda Önemli Uyarı
Kalp Sağlığı Haftası'nda Önemli Uyarı

14.04.2026 11:51
Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, kalp hastalıklarının önlenebileceğini vurgulayarak sağlık kontrollerine davet etti.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nacar, mesajında, dünyada ve Türkiye'de hayat kayıplarının ilk sırasında yer alan kalp hastalıklarının yüzde 80'inin sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebileceğini belirtti.

Vatandaşları sağlık kontrollerini yaptırmaya davet eden Nacar, şunları kaydetti:

"Kalbinizin ritmi, hayatınızın en değerli melodisidir, onu şansa bırakmayın. Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden unsurların başında kalp damar hastalıkları geliyor. Ancak unutmayın, kalbinizi korumak, yaşam alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük ama kararlı değişimlerle sizin elinizde. Adana İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde önleyici hizmetlerimizle yanınızdayız. Ücretsiz diyetisyen ve fizyoterapist desteği ile kronik hastalık takibi için sizleri merkezlerimize bekliyoruz. Hareketi artırın, dengeli beslenin, zararlı alışkanlıklardan uzak durun ve kalbinize iyi bakın."

Kaynak: AA

Halil Nacar, Sağlık, Adana, Son Dakika

Advertisement
