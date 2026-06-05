Kamu Hastaneleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kamu Hastaneleri Toplantısı Yapıldı

Kamu Hastaneleri Toplantısı Yapıldı
05.06.2026 09:13
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Aydın'da sağlık hizmetleri performansı değerlendirildi, iyileştirme planları ele alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla Kamu Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; 2025 yılı ile 2026 yılının ilk üç aylık dönemine ait sağlık hizmet sunum süreçleri değerlendirilerek sağlık tesislerinin performans göstergeleri ele alındı. Bu kapsamda yoğun bakım yatak sayıları, toplam yatak sayıları, nitelikli yatak oranları, yatak doluluk oranları, acil servis başvuru ve muayene oranları, acil triyaj verileri, ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri, sezaryen ve primer sezaryen oranları, görüntüleme hizmetleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) istatistikleri ile evde sağlık hizmetlerine ilişkin veriler değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Sağlık Bakanlığımızın Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" doğrultusunda Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine dikkat çekerek, kamu hastaneleri yöneticilerimizin bu merkezleri ziyaret etmelerinin; yürütülen faaliyetlerin yerinde değerlendirilmesine, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantı, sağlık tesislerinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, hizmet sunum süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik iyileştirme planlarının görüşülmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kamu Hastaneleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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