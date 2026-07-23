Kan Bağışı Kampanyası'nda 30 Ünite Toplandı - Son Dakika
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Kan Bağışı Kampanyası'nda 30 Ünite Toplandı

Kan Bağışı Kampanyası\'nda 30 Ünite Toplandı
23.07.2026 13:05
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Havza Devlet Hastanesi'nde 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla 30 ünite kan bağışlandı.

Samsun Havza Devlet Hastanesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 30 ünite kan toplandı.

"Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya hastane personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hastane bünyesinde kurulan ortak bağış standında gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü bağışçılar kan vererek hayat kurtarmaya destek oldu. Kan bağışının önemine dikkat çekilen organizasyonda, kanın laboratuvar ortamında üretilemeyen ve tek kaynağı insan olan sürekli bir ihtiyaç olduğu vurgulandı. Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Keçeci, kampanyanın ardından yaptığı açıklamada, kan bağışının hayat kurtarmanın en somut yollarından biri olduğunu belirtti.

Dr. Keçeci, "Hayat kurtarmanın en somut ve asil yollarından biri kan bağışında bulunmaktır. Bugün burada hastane personelimizin ve duyarlı vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece gururlandırdı. 'Birbirimize Candan Bağlıyız' inancıyla Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte kurduğumuz stantta kısa süre içinde 30 ünite gibi anlamlı bir rakama ulaştık. Sağlık çalışanları olarak bu bilinci hem mesai arkadaşlarımıza hem de tüm toplumumuza yaymayı bir görev biliyoruz" dedi.

Kampanyada toplanan kanların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay aracılığıyla sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulacağı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Havza Devlet Hastanesi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kan Bağışı Kampanyası'nda 30 Ünite Toplandı - Son Dakika

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