Kanser Hastalarına Sanatla Moral

Tekirdağ'da kanser tedavisi gören hastalar, sanatla terapi atölyesinde hem üretmenin mutluluğunu yaşıyor hem de tedavi sürecinin zorluğunu el emeği çalışmalarla hafifletiyor.

Yeniden faaliyete geçirilen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Sanatla Terapi ünitesi kanser tedavisi gören hastalara moral ve motivasyon sağlıyor. Eğitmenler eşliğinde bir araya gelen hastalar, çeşitli el işi ürünleri hazırlayarak hem üretken vakit geçiriyor hem de tedavi sürecinin oluşturduğu stres ve kaygıdan bir süreliğine uzaklaşıyor.

Atölyede yapılan çalışmalar sayesinde hastalar yalnız olmadıklarını hissederken, birbirleriyle kurdukları iletişim de sosyal dayanışmayı güçlendiriyor. Ortaya çıkan el emeği ürünler ise katılımcılara başarı duygusu kazandırarak psikolojik açıdan olumlu katkı sunuyor.

Uzmanlar, kanser tedavisinde tıbbi uygulamaların yanı sıra sanatla terapi gibi destekleyici çalışmaların da hastaların moral ve motivasyonunu arttırmasının tedavi sürecinde önemli bir unsur olduğunu belirtiyor.

Sanatla terapi ünitesinde düzenlenen etkinliklerin, kanserle mücadele eden hastalara hem sosyal hem de psikolojik destek sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

Kanserle mücadelede sanat

Sanatla Terapi ünitesine gelerek burada vakit geçiren kanser hastalarının moral bulduğunun altını çizen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, "Biz aslında çok uzun zamandır sanatla terapi merkezimizi kurduk. Başhekimimizin desteği ile kanser hastalarının hem bir arada olmak, hem birbirlerinin dertleri, hüzünleri, mutluluklarını birlikte paylaşarak bu enerjiyi güçlü bir şekilde mutluluğa çevirmelerini sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda sanatla terapi; kanser, travma sonrası stres hatta yeme bozuklukları, bir takım nörolojik hastalık gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntem. Biz sadece tedavi için değil, sosyalleşmeleri, evden dışarı çıkıp birbirleri ile paylaşımda olmaları için uzun bir süredir bunu gerçekleştiriyorduk. Bir süre ara verdik, daha sonra Süleymanpaşa Kent Konseyi Sanatla Terapi ünitemizi yeniden canlandırdı. Bir ayı aşkın süredir tekrar burada sanatla terapi odamızda kanser hastalarımızla birlikte hem güzel zaman geçiriyoruz hem bir nebze de olsa sorunlarımızı unutmaya çalışıyoruz. Sanatla terapinin dışında ayrıca sporla terapide de çok yakında yoga ya da başka bir çalışmada da bir arada olacağız" dedi.

Çok zorlu bir süreç

Göğüs kanseri ile bir buçuk yıldır mücadele eden 35 yaşındaki Çağla Keskin Çamlı, "Burada çok güzel vakit geçiriyoruz, yeni bilgiler öğreniyoruz. Burası bize moral motivasyon olarak bize çok iyi geliyor. Çünkü bu süreç çok zorlu bir süreç ve çok yorucu bir süreç. Bu yolda yalnız olmadığımız için kendimizi hem çok mutlu hem de şanslı hissediyoruz. Bir buçuk yıl bu hastalıkla mücadele ettim. Geçen sene Temmuz ayında atlattım ve şu anda kontrollerime devam ediyorum. Her şeyin çok güzel olacağına dair inancımı hiçbir zaman kaybetmedim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ