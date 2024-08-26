Kanser Hastası Uzman Çavuş Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Sağlık

Kanser Hastası Uzman Çavuş Yaşamını Yitirdi

Suriye'de görev yaptığı sırada rahatsızlanarak Türkiye'ye getirilen Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü süre boyunca kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

26.08.2024 00:09
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KANSER HASTASI UZMAN ÇAVUŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

SURİYE'de görev yaptığı sırada rahatsızlanarak Türkiye'ye getirilen ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan (27), hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş Hasan Aslan, bir süredir görev yaptığı Suriye'deki birliğinde rahatsızlanınca kanser teşhisi konuldu. Aslan Tedavi için Türkiye'ye getirilerek Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 5 aydır hastanede tedavi gören Aslan bugün yaşamını yitirdi. Gaziantep'in Karkamış ilçesi Eceler Mahallesi'nde ikamet eden ve 1 yıllık evli olduğu öğrenilen Hasan Aslan'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Aslan'ın ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kanser Hastası Uzman Çavuş Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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