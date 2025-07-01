Kanser ve Kistik Fibrozis İlaçları Geri Ödemeye Alındı

SAĞLIK Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesi ile akciğer kanseri, meme kanseri, cilt kanseri gibi 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 immünoterapi ilacı geri ödemeye alındı. Gen rahatsızlığı olan 'kistik fibrozis'in tedavisinde kullanılan bir ilaç da geri ödeme listesinde yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kanser hastalığında yeni nesil tedavi yaklaşımlarından biri; immünoterapi. Halk arasında akıllı kemoterapi ilacı olarak bilinen ilaçlar, kişinin kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanser hastalığını iyileştirmeyi hedefliyor. Mevcut halde, 2 kanser ilacının bazı endikasyonlarda geri ödemesi bulunuyordu. Bilimsel veriler dikkate alınarak hem ilaçların sayısının artırılmasına hem de kapsamın genişletilmesine karar verildi.

25 FARKLI KANSER TÜRÜNDE GERİ ÖDEME

Yapılan düzenlemeyle; kanser tedavisinde kullanılan 3 immünoterapi ilacı ilk defa geri ödeme kapsamına alındı. 2 ilacın ise ödeme kapsamı genişletildi. Söz konusu ilaçlar, klasik hodgkin lenfoma, melanom, malign melenom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve meme kanseri gibi 25 farklı kanser türünde geri ödemeye alınmış oldu. Söz konusu ilaçlar SGK ile anlaşması bulunan 2 ve 3'üncü basamak özel ve kamu hastanelerinde uygulanabilecek.

KİSTİK FİBROZİS İLACI DA VAR

Geri ödemeye alınan ilaçlar arasında genetik bir hastalık olan 'kistik fibrozis'in tedavisinde kullanılan bir ilaç da yer aldı. Akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilen gen hastalığının seyrinde, geri ödeme listesine ilk kez alınan ilacın olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni düzenlemeden yaklaşık 48 bin kanser hastası ve yaklaşık 1000 kistik fibrozis hastası yararlanabilecek. Son düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilaçlarının sayısı ise 784'e yükseldi.