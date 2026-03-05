Kar Yağışı Nedeniyle Hava Ambulansı Seferberliği - Son Dakika
Kar Yağışı Nedeniyle Hava Ambulansı Seferberliği

05.03.2026 15:20
Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar nedeniyle köyde rahatsızlanan G.K., hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan G.K. (65), hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Almus ilçesine bağlı Mescit köyünde yaşayan G.K. isimli kadın, aniden gelişen nefes darlığı şikayeti nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolu ile ambulans köye ulaşamayınca, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri harekete geçti. Hastaya en kısa sürede ulaşılabilmesi amacıyla bölgeye helikopter ambulans sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan sağlık ekipleri, G.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Helikoptere alınan hasta, Tokat Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedaviye alındı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Sağlık, Almus, Tokat, Son Dakika

