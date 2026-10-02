Karabük'te 33 yaşındaki hastaya yaklaşık 8,5 saatlik ALIF omurga ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te 33 yaşındaki hastaya yaklaşık 8,5 saatlik ALIF omurga ameliyatı yapıldı

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Karabük\'te 33 yaşındaki hastaya yaklaşık 8,5 saatlik ALIF omurga ameliyatı yapıldı
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 33 yaşındaki hastaya, iki bel ameliyatı ve vidalardaki gevşeme sonrası 8,5 saatlik 3 aşamalı ALIF omurga cerrahisi uygulandı. Operasyonun Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerindeki ilk ALIF uygulamalarından biri olduğu belirtildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ileri uzmanlık gerektiren ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion) yöntemiyle kompleks omurga ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Daha önce farklı bir sağlık merkezinde iki kez bel ameliyatı geçiren ve omurgasındaki vidalarda gevşeme meydana gelen 33 yaşındaki hastaya, yaklaşık 8,5 saat süren 3 aşamalı kompleks omurga cerrahisi uygulandı.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aydın Sinan Apaydın liderliğinde gerçekleştirilen operasyonda, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Hamza Aksoy ile Genel Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Ömer Faruk Erdil görev aldı.

Operasyona Kalp ve Damar Cerrahisi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon klinleri de destek verdi.

Cerrahide, karın ön duvarından girilerek omurgaya müdahale edilmesini sağlayan ALIF yöntemi kullanıldı. Bu yöntemle hastanın omurga bölgesindeki mevcut sorunların giderilmesi ve daha konforlu bir iyileşme süreci geçirilmesi hedeflendi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen operasyonun, açık akademik kaynaklara göre Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde uygulanan ilk ALIF operasyonlarından biri olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
KarabükHastaneSağlıkKamuSon Dakika

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