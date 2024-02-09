Karabük'te Sigara Bırakma Poliklinikleri 3 Bin 800 Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Karabük'te Sigara Bırakma Poliklinikleri 3 Bin 800 Kişiye Hizmet Verdi

Karabük\'te Sigara Bırakma Poliklinikleri 3 Bin 800 Kişiye Hizmet Verdi

Karabük Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Tuğba Demir, kentte sigara bırakma poliklinikleri kurulduğundan bu güne kadar 3 bin 800'ün üzerinde kişiye sigara bırakma hizmeti verildiğini bildirdi. Sigarayı bırakma günü olan 9 Şubat'ta Demir, tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekerek, sigarayı bırakmanın önemini vurguladı. Karabük'te bulunan polikliniklerde sigara bırakmak isteyenlere ücretsiz yardım sağlandığını belirten Dr. Esra Gök ise tıbbi destek alanların sigarayı bırakma oranının daha yüksek olduğunu ifade etti.

09.02.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Tuğba Demir, kentte sigara bırakma poliklinikleri kurulduğundan bu güne kadar 3 bin 800'ün üzerinde kişiye sigara bırakma hizmeti verildiğini bildirdi.

Demir, gazetecilere, sigaranın zararlarına odaklanılarak vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla her yıl 9 Şubat'ın Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildiğini söyledi.

Bu günün her türlü tütün ürününün bırakılması için önemli bir fırsat olduğunu belirten Demir, "Tüm tütün ürünleri sağlığa zararlıdır, hastalandırır ve öldürür. Dünyada her yıl tütün kullanımı nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişi ölmektedir. Tütün bırakıldığında kendimizin, sevdiklerimizin ve toplumun sağlığı için çok önemli bir adım atmış olacağız. Aynı zamanda tütün bırakıldığında ekonomik kazanımlarımız olacak. Bırakmayı denemeliyiz. Kendi kendimize bırakamıyorsak Sağlık Bakanlığının bu konuda ücretsiz hizmetlerinden faydalanılabilir." ifadelerini kullandı.

Demir, Karabük Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesinde sigara bırakma poliklinikleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Polikliniklerde vatandaşlarımıza sigarayı bırakma konusunda ücretsiz yardımcı oluyoruz. Karabük'te sigara bırakma poliklinikleri kurulduğundan bu güne kadar 3 bin 800'ün üzerinde kişiye sigara bırakma hizmeti verilmiştir. Kişilerin büyük çoğunluğunda başarıya ulaşılmıştır. O kişilerle tekrar iletişime geçiyoruz. Takibini sağlıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz. Hep beraber işbirliği içinde sigarayı bırakmanızı temenni ediyoruz."

Karabük Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Esra Gök de sigara içenlerin yüzde 70'inin sigarayı bırakmak istediğini dile getirdi.

Tıbbi kurumdan destek alanların sigarayı bırakma oranının çok daha yüksek olduğuna işaret eden Gök, "Bu amaçla Karabük'te 3 poliklinik hizmet veriyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen kişilere psikososyal ve ilaç desteği sağlıyoruz. Desteklerimizin tümü ücretsiz. Haftanın 5 günü randevu alınıp başvuru yapılabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karabük, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karabük'te Sigara Bırakma Poliklinikleri 3 Bin 800 Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:04:50. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Sigara Bırakma Poliklinikleri 3 Bin 800 Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement