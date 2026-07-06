Karabük Üniversitesinden Yapay Zeka ile Prostat Kanseri Tespiti

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) histopatolojik görüntülerden prostat kanserinin tespiti ve sınıflandırılmasına yönelik yapay zeka tabanlı yöntem geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan danışmanlığında, doktora öğrencisi Buse Yaren Kazangirler tarafından yürütülen, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen proje, prostat kanserinin tanısında kullanılan Gleason derecelendirme sisteminin daha hızlı, tutarlı ve yorumlanabilir şekilde uygulanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Dino-Craf: Histopatolojik WSI'larda Çok Ölçekli Vision Transformer Tabanlı Öz Denetimli Temsil Öğrenimi ile Prostat Kanserinde Hiyerarşik Karar Modellemesi" başlıklı doktora tez projesinde, dijital patoloji görüntülerinin yapay zeka yöntemleriyle analiz edilerek kanserli ve sağlıklı dokuların ayrıştırılması, kanserli bölgelerin Gleason paternlerine göre sınıflandırılması ve morfolojik alt örüntülerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirterek, doğru evrelendirme ve tedavi planlamasında histopatolojik incelemelerin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Patologların iş yükünü azaltmayı ve tanı süreçlerini desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Özcan, "Yüksek çözünürlüklü histopatolojik görüntüler üzerinde kanserli bölgelerin doğru şekilde analiz edilmesi, derecelendirilmesi ve Gleason paternlerinin güvenilir biçimde belirlenmesi, tanı süreçlerine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Özcan, projenin uluslararası işbirliğiyle yürütüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı KBÜ'nün yanı sıra ABD'deki Kentucky Üniversitesi ve Louisville Üniversitesindeki araştırmacılarla birlikte yürütüyoruz. Oradaki patologlar da bize alan desteği sağlıyor. Bu işbirliği hem yeni bilimsel projelerin geliştirilmesi hem de özgün akademik çalışmaların ortaya konulması açısından büyük önem taşıyor."

Kazangirler de geliştirdikleri sistemin yalnızca prostat kanserini sınıflandıran bir model olmadığını, aynı zamanda klinik karar destek sistemi olarak tasarlandığını bildirdi.