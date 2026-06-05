Karaciğer Naklinde 25. Yıl Kutlandı - Son Dakika
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Karaciğer Naklinde 25. Yıl Kutlandı

Karaciğer Naklinde 25. Yıl Kutlandı
05.06.2026 19:02
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İnönü Üniversitesi, karaciğer nakli enstitüsünün 25. yılını düzenlenen programla kutladı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, karaciğer naklinde 25. yılını düzenlenen programla kutladı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yemen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ghalep Abdullah Musad, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, karaciğer naklinin insan hayatına yeniden başlangıç imkanı sunduğunu belirterek, "Bir insanın hayatı bazen başka bir insanın fedakarlığıyla yeniden başlayabilir. Canlı ve kadavra bağışçılarımız bu gerçeğin en güzel örneğidir. Onlar sadece organ vermediler; umut, gelecek ve hayat verdiler. 25 yıl boyunca yalnızca nakil yapmadık, aynı zamanda bilim ürettik, yeni teknikler geliştirdik ve çapraz karaciğer nakli gibi uygulamalarla dünyaya örnek olduk" dedi.

İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise konuşmasında karaciğer nakli başarısının uluslararası düzeyde dikkat çektiğini belirterek, "Açıklanamaz bir başarı var. Dünyada bir konuda bir numarasınız ve Türkiye'nin otuzuncu büyük şehrindesiniz. Bunu anlatmak kolay olmadı. Sonuçta burası açık ara bir dünya merkezi, Türkiye'de ve dünyada bir marka haline geldi" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise merkezde önemli başarılara imza atıldığını belirterek, bugüne kadar 4 bin 400'ün üzerinde hastanın sağlığına kavuşturulduğunu söyledi. Akpolat, "En son 7'li çapraz karaciğer ameliyatı yaptık. Bu, aynı anda 14 ameliyatın yapılması demek. Kimse bu başarı hikayesine inanamıyor. İnsanüstü bir başarı var. 2021'de başlayan çapraz karaciğer nakli serileri 2025 itibarıyla yüzde 48 başarı oranına ulaştı. İlkleri yaşıyoruz. İlk dörtlü, beşli, altılı ve yedili nakiller bizde" diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz da programda yaptığı selamlama konuşmasında, başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Protokol konuşmalarının ardından program, plaket takdimiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Karaciğer Naklinde 25. Yıl Kutlandı - Son Dakika

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