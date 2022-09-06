KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan halk sağlığına yönelik uyarılar Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan halk sağlığına yönelik uyarılar Açıklaması

06.09.2022 17:54
KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan halk sağlığına yönelik uyarılar Açıklaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, sağlığı korumak için her düzeyde yapılabilecek şeyler olduğunu bildirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, sağlığı korumak için her düzeyde yapılabilecek şeyler olduğunu bildirdi.

Beyhun, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığının, sağlığı koruma ve geliştirmeyi amaçlayan bilim olduğunu belirtti.

Sağlığı korumak için her düzeyde yapılabilecek şeyler olduğunu vurgulayan Beyhun, bunlar içerisinde en etkili olanların hastalıklar gelişmeden alınabilecek önlemler olduğunu kaydetti.

Beyhun, önlemlerin yanı sıra hastalıkların erken tanısı ve erken tanıya yönelik sağlık taramalarının, insanların hastalıklarının düzeyleri ilerlemeden tanı konulmasına yardımcı olmak için uygulanması gerektiğine dikkati çekti.

İnsanların bazen koruyucu önlemlere yeterince dikkat etmediğinde ya da dikkat etseler bile hastalıklara ait veya kalıtsal bazı özellikler nedeniyle hastalanabildiklerini aktaran Beyhun, "Hastalandıklarında bile hastalıklarının daha da ilerlememesi, ağrılarının azalması ve daha kaliteli bir hayat sürmeleri için yine sağlık hizmetleri talep etmeleri gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Beyhun, "Sağlıklı olmak demek sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal yönden de iyilik haline sahip olmak demektir." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Sağlığı korumanın yanında sağlığı geliştirmenin çok önemli olduğu zaman içinde ortaya çıkmıştır. Sağlığı geliştirmek demek, mevcut sağlıklılık düzeyini artırmak demektir. Bunun için bireylerin yaşına ve sağlık durumuna uygun düzenli fizik aktivitesi yapması, sağlıklı beslenme davranışlarını artırması, sigara, alkol ve diğer madde bağımlılıkları gibi sağlığa olumsuz etki eden davranışlardan uzak durması, doğru bilgilere ulaşmanın yollarını öğrenerek sağlık okur yazarlığını artırması gibi sağlığı geliştiren aktivitelere önem vermesi gerekmektedir."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan halk sağlığına yönelik uyarılar Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 17:55:48. #1.11#
SON DAKİKA: KTÜ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyhun'dan halk sağlığına yönelik uyarılar Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement