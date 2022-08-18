Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen kadın hastaya kemik iliği nakli yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen kadın hastaya kemik iliği nakli yapıldı

18.08.2022 22:44
Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen kadın hastaya kemik iliği nakli yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, kemik iliği nakli uygulanan kadın hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, kemik iliği nakli uygulanan kadın hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Gelebe şehrinden gelen 64 yaşındaki Fakhranda Mustafayeva'ya kemik iliği nakli yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastanın yaklaşık 20 yıl önce çekilen dişinin yerinde gelişen şişlik nedeniyle ülkesinde diş hekimine başvuran Mustafayeva'nın, sorununun dişinden kaynaklanmadığını ve "Multiple myeloma" adlı hastalığın kemik tutulumuna bağlı olduğu kaydedildi.

Tedavisinin ardından kemik iliği nakli önerilen hasta, Azerbaycanlı hekimler tarafından KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Farabi Hastanesi Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez, hastaya kemik iliği nakli uygulandığını belirtti.

Sönmez, hastayı sağlıklı olarak ülkesine gönderdiklerini ifade ederek, "Bundan sonra takiplerini Azerbaycan'daki hekim kardeşlerimizle birlikte yapacağız. KTÜ Farabi Hastanesi olarak bölgede hematolojik hastalıkların tedavilerinin yapıldığı en önemli merkez konumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi Projesi'nin gerçekleşmesi sonrasında daha fazla hastaya daha kapsamlı hizmet verebileceklerini aktaran Sönmez, Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi inşaatının, bir an evvel başlatılmasını temenni etti.

Mustafayeva ise nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Sönmez başta olmak üzere tüm hastane personelinden çok memnun kaldığını belirterek, "Allah hepsinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daima payidar olsun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı Azerbaycan'da farklı noktalarda orman yangını Azerbaycan'da farklı noktalarda orman yangını
Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Azerbaycan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen kadın hastaya kemik iliği nakli yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:00 İBB seçimi için AK Parti'de kulisler başladı! Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 isim var
21:53 Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Denge bozuldu! Avusturya'da maç adeta golle başladı
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:44 İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 22:44:36. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen kadın hastaya kemik iliği nakli yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement