Karaman'da Halk Sağlığı Haftası'nda sağlık sokağı kuruldu, ücretsiz testler yapıldı - Son Dakika
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Karaman'da Halk Sağlığı Haftası'nda sağlık sokağı kuruldu, ücretsiz testler yapıldı

Karaman\'da Halk Sağlığı Haftası\'nda sağlık sokağı kuruldu, ücretsiz testler yapıldı
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Karaman'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Aktekke Millet Bahçesi'nde farkındalık yürüyüşü ve Sağlık Sokağı etkinliği düzenlendi. Vatandaşlara ücretsiz tansiyon, kan şekeri ölçümü ve egzersiz uygulamaları yapılırken, sigara bırakma danışmanlığı da verildi.

Karaman'da 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde "Sağlıklı Toplum, Güçlü Yarınlar" sloganıyla farkındalık yürüyüşü ve Sağlık Sokağı etkinliği düzenlendi.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Yeşilay'ın katkılarıyla organize edilen program, Aktekke Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Bando eşliğinde düzenlenen farkındalık yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, vatandaşlara sağlıklı ve hareketli yaşamın önemi anlatıldı. Kurulan Sağlık Sokağı alanında ise fizyoterapist eşliğinde esneme egzersizleri yaptırılırken; tansiyon, boy, kilo, bel çevresi, kan şekeri ölçümü ve diyabet risk skoru değerlendirmeleri ücretsiz olarak uygulandı. Ayrıca "Hareket yaşını öğren" uygulaması kapsamında kas gücü testleri ile karbonmonoksit ölçümü ve sigara bırakma danışmanlığı hizmetleri verildi.

Etkinlikte konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Usum Utku Alkın, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında halkımızla bir araya geldik. Etkinlikte emeği geçen tüm kurumlara ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Halkımıza sağlık için hareket et diyor ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Karaman'da Halk Sağlığı Haftası'nda sağlık sokağı kuruldu, ücretsiz testler yapıldı - Son Dakika

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