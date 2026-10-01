Karapınar'da sağlık ekipleri Mustafa Şener Ortaokulunda hijyen ve diyabet eğitimi verdi - Son Dakika
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Karapınar'da sağlık ekipleri Mustafa Şener Ortaokulunda hijyen ve diyabet eğitimi verdi

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Karapınar\'da sağlık ekipleri Mustafa Şener Ortaokulunda hijyen ve diyabet eğitimi verdi
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Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Şener Ortaokulunda öğrencilere hijyen, fiziksel aktivite, obezite ve diyabet eğitimi verdi. Eğitimle sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sağlık bilinci kazandırmak amaçlanırken, çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Konya'nın Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Şener Ortaokulunda düzenlenen eğitim programında öğrencilere okulda hijyen, fiziksel aktivite, obezite ve okulda diyabet konularında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları, kişisel hijyenin günlük yaşam içerisindeki önemi, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri ve sağlıklı beslenme konularında farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, sağlıklı yaşamın temel unsurları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve çocuklarda sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Mustafa ŞenerKarapınarEğitimSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da sağlık ekipleri Mustafa Şener Ortaokulunda hijyen ve diyabet eğitimi verdi - Son Dakika
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