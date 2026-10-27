Kardiyolog Kılıçaslan, kalp hastalarına kış öncesi 3 temel aşıyı önerdi - Son Dakika
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Kardiyolog Kılıçaslan, kalp hastalarına kış öncesi 3 temel aşıyı önerdi

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Kardiyolog Kılıçaslan, kalp hastalarına kış öncesi 3 temel aşıyı önerdi
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Kardiyolog Barış Kılıçaslan, soğuğun damarları büzüp tansiyonu yükselterek kalbin iş yükünü artırdığını, kış enfeksiyonlarının da kalp krizi riskini tetikleyebileceğini söyledi. Kalp hastalarının kış öncesi grip, zatürre ve COVID-19 aşılarını tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Kış aylarında kalp krizi ve kalp yetmezliği şikayetleriyle hastaneye başvurular artarken, Kardiyolog Prof. Dr. Barış Kılıçaslan, kalp hastalarını hem soğuk havaya hem de enfeksiyonlara karşı uyardı. Kılıçaslan, soğuk havanın damarları büzüştürerek tansiyonu yükseltirken, grip ve zatürre gibi enfeksiyonların da kalp üzerindeki yükü artırabileceğini belirtti ve "Soğuk havaların kalp üzerindeki olumsuz etkilerini ve aşıların koruyucu gücünü bilmek, hastalıklardan korunmak için hayati önem taşır. Risk grubundaki kişiler koruyucu aşılarını zamanında yaptırmaya özen göstermeli" dedi.

Soğukta kalbin iş yükü artıyor

Acıbadem Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kılıçaslan, soğuk havanın damarlar üzerindeki etkisinin kış aylarında kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Kılıçaslan, "Hava soğuduğunda vücudumuz içerideki hayati organları sıcak tutabilmek için cildimizdeki ve uçlardaki damarları büzüştürür. Damarlar daralınca tansiyon yükselir ve kalbimiz, bu dar damarlara kan pompalayabilmek için normalden çok daha fazla çalışmak zorunda kalır" diye konuştu.

Özellikle damarlarında darlık bulunan ya da kalp hastalığı olan kişilerde bu durumun kalp üzerindeki yükü artırabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, soğuk havaların kalp krizi riskini de tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Kışın kalbi tehdit eden bir diğer risk enfeksiyonlar

Kış aylarında kalp sağlığını tehdit eden önemli unsurlardan birinin de enfeksiyonlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıçaslan, grip, zatürre ve COVID-19 gibi enfeksiyonların özellikle kalp hastaları açısından hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Kılıçaslan özellikle mevcut kalp hastalığı bulunan kişilerin kış enfeksiyonlarından korunmasının önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Grip, zatürre veya COVID-19 gibi hastalıklar genellikle sıradan rahatsızlıklar olarak görülse de kalp hastalarında vücutta yoğun bir iltihaplanma başlatır. Bu süreçte kanımız pıhtılaşmaya daha meyilli hale gelir, kalp hızla yorulur ve damar duvarındaki eski plaklar çatlayarak ani krizlere yol açabilir."

Kalp hastaları aşılarını ihmal etmemeli

Prof. Dr. Kılıçaslan, kalp hastalarının enfeksiyonlardan korunmasında aşıların önemini vurguladı. Kılıçaslan, "Aşılar, grip, zatürre ve COVID-19 gibi enfeksiyonların yol açacağı kalp krizini önlemede hayat kurtaran en büyük kalkandır. Kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı veya tansiyon rahatsızlığı olan bireylerin kış sezonu öncesinde mutlaka tamamlaması gereken 3 temel aşı vardır. " dedi.

Bu aşılardan biri olan grip aşısının her yıl güncellenerek uygulanmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıçaslan, şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Her sonbaharda yenilenen grip aşısı, kalp hastalarında kalp krizi geçirme riskini ve buna bağlı hastane yatışlarını belirgin oranlarda azaltır. Grip virüsünün kalpte oluşturacağı ağır iltihabi fırtınayı engellemenin en güvenli yoludur. Zatürre, kalp hastaları için ölümcül olabilen ağır solunum yetmezliklerine yol açabilir. Genellikle hekimin önerisine göre ömür boyu koruma sağlayan veya belirli aralıklarla tekrarlanan pnömokok aşıları, kalbin bu ağır yükü omuzlamasını önler. COVID-19 aşılarının güncel dozları da risk grubundaki kalp hastaları açısından önem taşıyor. Özellikle risk grubundaki kalp hastalarının, son varyantlara karşı geliştirilen güncel COVID-19 hatırlatma dozlarını ihmal etmemesi, virüsün tetikleyebileceği kalp zarı iltihapları ve pıhtı riskine karşı büyük önem taşır. Kardiyoloji sadece ameliyat veya ilaçlardan ibaret değildir; asıl başarı hastayı hastaneye hiç düşürmemektir. Kış kapıdayken hekiminize danışarak bu hayat kurtarıcı aşılarınızı tamamlamak kalbinize yapabileceğiniz en büyük iyiliktir."

Kaynak: İHA
Kalp KriziPnömoniSağlıkSon Dakika

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