Karkamış'ta musluklardan su yerine adeta çamur akıyor - Son Dakika

Karkamış'ta musluklardan su yerine adeta çamur akıyor

Son Güncelleme: 17.08.2023 19:41

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde uzun süredir içme suyunun çamur gibi aktığını söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Suriye sınırında bulunan ilçede vatandaşlar, şebeke suyunun kirli olduğunu ve musluklardan çamur gibi su aktığını belirtti. Bölge sakinleri, özellikle çocuklarda artan ishal ve kusma vakalarının sorunun bir sonucu olduğunu ifade ederek, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden çözüm talep etti.

Karkamış'ta musluklardan su yerine adeta çamur akıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde uzun süredir içme suyunun çamur gibi aktığını söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesinde vatandaşlar şebeke suyunun kirli olduğunu, uzun süredir musluklardan çamur gibi su aktığını belirtti. Özellikle çocuklarda çok fazla ishal ve kusma vakaları görüldüğünü ifade eden bölge sakinleri, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden soruna çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Karkamış'ta musluklardan su yerine adeta çamur akıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karkamış'ta musluklardan su yerine adeta çamur akıyor - Son Dakika
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