Karla Mücadele: Sağlık Ekipleri 1 Yaşındaki Bebeği Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
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Sağlık

Karla Mücadele: Sağlık Ekipleri 1 Yaşındaki Bebeği Hastaneye Yetiştirdi

Karla Mücadele: Sağlık Ekipleri 1 Yaşındaki Bebeği Hastaneye Yetiştirdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen sağlık ekipleri, hastalanan 1 yaşındaki Eymen bebeği zorlu koşullarda hızla hastaneye ulaştırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

11.02.2025 20:44  Güncelleme: 20:45
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SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen seferber olan sağlık ekipleri, yoğun bir mücadele ile 1 yaşındaki bebeği hastaneye yetiştirdi.

Alaçam ilçesinin Yoğunpelit Mahallesi'nde yaşayan Eymen Aldemir'in aniden yükselen ateşi, ailesini endişelendirdi. Ailenin ihbarı üzerine sağlık ekipleri ambulansla harekete geçerek zorlu ve karlı yolları aşıp Yoğunpelit Mahallesi'ne ulaştı. Kısa sürede eve ulaşan ekipler Eymen bebeği ambulansa taşıdı. Seferber olan ekipler zaman kaybetmeden Alaçam Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıkarak, karla kaplı yolları aşıp minik bebeği hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan Eymen bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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