Kaynaşlı'da Tütünsüz Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kaynaşlı'da Tütünsüz Günü Etkinliği

Kaynaşlı\'da Tütünsüz Günü Etkinliği
12.06.2026 10:46
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Öğrenciler sigara ve tütünün zararlarını canlandırmalarla öğrendi, sağlıklı yaşam vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, sigara ve tütün ürünlerinin neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla olay yeri canlandırması gerçekleştirildi.

Kaynaşlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay Kaynaşlı Şubesi iş birliğinde Dünya Tütünsüz Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Kaynaşlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sigara ve tütün ürünlerinin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla olay yeri canlandırması yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tütün kullanımının bireyler üzerindeki olumsuz etkileri uygulamalı olarak anlatıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere sigara ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kaynaşlı'da Tütünsüz Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülen Ece Gürsoy Gülen Ece Gürsoy:
    Güzel bir çalışma olmuş, gençleri bilinçlendirmek önemli ancak Avrupa ülkelerinde bu tür kampanyalar daha sistematik ve kapsamlı şekilde yapılmaktadır. 0 0 Yanıtla
  • Ömür Torun Ömür Torun:
    ayy tamam güzel de bu kadar da mı abartmak lazım hani evet zararlı ama herkes biliyo zaten medya da her gün aynı şeyi anlatıyo bi de okullara gidip canlandırma yapıyo işin aslı başka yerde 0 0 Yanıtla
  • Leman Aslan Leman Aslan:
    işte böyle etkinlikler yapıyo yapıyo ama sokakta çocuk sigara içiyo yine de yapanlar ceza alsın artık yeter 0 0 Yanıtla
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