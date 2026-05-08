Kayseri'de Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesince, 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Fatih Güler, Süleyman Çetinsaya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, yaptıkları hesaplamalara göre 2035 yılında 120 bin civarında diş hekiminin olacağını söyledi.

Yaşlı nüfus tarafından sağlık talebinde artış yaşanacağını ve buna bağlı iş yükünün de artacağını belirten Güler, "Bu sayıdan nasıl çıkarız, yarına nasıl umutla bakabiliriz? İşte bu kongrelerle, eğitimlerle ve seminerlerle nitelikli ve yetkin diş hekimi sayısını artırarak çıkabiliriz. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, sürekli görüşmeler halindeyiz. Kurumlarla çatışan değil uzlaşıp çözüm yolları arıyoruz." dedi.

Güler, meslek örgütü olarak yurt dışında da Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin değerini ve kimliğini ortaya koyarak bu gibi platformlarda mesleğimizi daha ileriye ve muasır medeniyetler seviyesine götürmeye çalışıyoruz. Dünyada hiçbir diş hekimliği camiası, Türkiye'deki kadar dinamik bir yapıya sahip değil. Sayımızın artmasının getirdiği sorunlar var ama bu, bize müthiş bir dinamizm katıyor. Bu dinamizm bizi yukarıları taşıyor. Zor koşullardan geçiyoruz, çok ciddi atama ve istihdam problemleri var. Bunlara da çok emek harcıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz ama bu dinamizmle de bu sorunları aşacağımıza inanıyorum."

Açılışta Diş Hekimliği Dekanları Konseyi (DDK) Başkanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz, Kongre Eş Başkanları Dr. Öğretim Üyeleri Kübra Pedük ile Eda Büyüknalbant ve eski AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden kongrede diş hekimliği alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ile klinik uygulamalar ele alındı.

Sektörel stant alanlarının yer aldığı, uygulamalı workshop, sözlü bildiri ve poster sunumları ile 3 gün sürecek kongreye çok sayıda diş hekimi, akademisyen ve öğrenci katıldı.