Kayseri'de Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi

08.05.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede diş hekimliği geleceği ele alındı.

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesince, 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Fatih Güler, Süleyman Çetinsaya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, yaptıkları hesaplamalara göre 2035 yılında 120 bin civarında diş hekiminin olacağını söyledi.

Yaşlı nüfus tarafından sağlık talebinde artış yaşanacağını ve buna bağlı iş yükünün de artacağını belirten Güler, "Bu sayıdan nasıl çıkarız, yarına nasıl umutla bakabiliriz? İşte bu kongrelerle, eğitimlerle ve seminerlerle nitelikli ve yetkin diş hekimi sayısını artırarak çıkabiliriz. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, sürekli görüşmeler halindeyiz. Kurumlarla çatışan değil uzlaşıp çözüm yolları arıyoruz." dedi.

Güler, meslek örgütü olarak yurt dışında da Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin değerini ve kimliğini ortaya koyarak bu gibi platformlarda mesleğimizi daha ileriye ve muasır medeniyetler seviyesine götürmeye çalışıyoruz. Dünyada hiçbir diş hekimliği camiası, Türkiye'deki kadar dinamik bir yapıya sahip değil. Sayımızın artmasının getirdiği sorunlar var ama bu, bize müthiş bir dinamizm katıyor. Bu dinamizm bizi yukarıları taşıyor. Zor koşullardan geçiyoruz, çok ciddi atama ve istihdam problemleri var. Bunlara da çok emek harcıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz ama bu dinamizmle de bu sorunları aşacağımıza inanıyorum."

Açılışta Diş Hekimliği Dekanları Konseyi (DDK) Başkanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz, Kongre Eş Başkanları Dr. Öğretim Üyeleri Kübra Pedük ile Eda Büyüknalbant ve eski AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden kongrede diş hekimliği alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ile klinik uygulamalar ele alındı.

Sektörel stant alanlarının yer aldığı, uygulamalı workshop, sözlü bildiri ve poster sunumları ile 3 gün sürecek kongreye çok sayıda diş hekimi, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kayseri'de Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:38:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.