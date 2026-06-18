Kayseri UMKE Eğitim Kampını Tamamladı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, Koramaz Vadisi'nde 3 gün süren eğitim kampını başarıyla tamamladı.

Kayseri UMKE ekibi, 16-18 Haziran tarihleri arasında Koramaz Vadisi'nde 3 gün süren eğitim kampına katıldı. Kampta personele olay yeri eğitimi, emniyet ve güvenlik, triyaj eğitimi ve uygulamaları, arrest yönetimi eğitimi ve uygulamaları, acil olgu yönetimi, ileri hava yolu ve damar yolu uygulamaları, stresle başa çıkma yöntemleri konularında geniş kapsamlı bir eğitim verildi. Eğitimin son gününde kampı ziyaret eden Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, personeli tebrik ederek, "Ulusal Medikal Kurtarma ekibi, kısa adıyla UMKE, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan afetzede ve kazazedelere olay yerinde başlayarak ambulansla hastaneye nakledilinceye kadar geçen süre içerisinde acil sağlık hizmeti sunma üzere gerekli eğitimleri almış ve ihtiyaç duyulan donanımları temin edilerek görev yapan sağlık personeline vermiş olduğumuz isim. UMKE; acil ve afet durumları dışında KBRN olayları, büyük trafik kazaları, yangın ve patlamalar, tehlikeli ve salgın hastalıklar gibi olaylarda görev almaktadır. UMKE personeli normal zamanlarda kendi görev yerlerinde vazifelerini yerine getirmekte. İl Sağlık Müdürlüklerinde, hastanelerde, 112 istasyonlarında, komuta kontrol merkezinde, 112 Başhekimliğinde, toplum sağlığı merkezi gibi yerlerde görev yapan arkadaşlar, ihtiyaç olduğunda olayın durumuna göre bakanlığımızın veya sağlık müdürlüğümüzün koordinasyonunda hızlıca organize olarak daha önce belirlenmiş planlar çerçevesinde olay yerine intikal etmektedirler. Gerekli müdahaleler için hazır halde bulunmaktalar" dedi.

"Personelimiz sahada donanım kazanarak, hazır bir şekilde 7/24 esasına göre görev yapmaktadır"

UMKE personelinin aldığı eğitimle gerekli donanımı kazandığını belirten Erşan, "11. Kayseri UMKE Bölgesi olarak zaman zaman arkadaşlarımıza hem güncelleme eğitimleri hem ekibe yeni dahil olacak arkadaşlarımıza eğitimler tertip etmekteyiz. 2026 faaliyet planı çerçevesinde eğitim tertip etmiş olduk. Burada arkadaşlarımız hem güncelleme eğitimi alacak hem de ekibe yeni dahil olan arkadaşlarımız 16-18 Haziran tarihleri arasında ilk günü teorik eğitim, iki ve üçüncü gün pratik eğitim olmak üzere toplam 3 gün zorlu ve yoğun eğitime tabi tutuldular. Bu eğitimi başarıyla tamamlayarak ekibe dahil olmuş oldular. Eğitim kapsamında katılımcılara olay yeri eğitimi, emniyet ve güvenlik, triyaj eğitimi ve uygulamaları, arrest yönetimi eğitimi ve uygulamaları, acil olgu yönetimi, ileri hava yolu ve damar yolu uygulamaları, stresle başa çıkma yöntemleriyle alakalı konularda geniş kapsamlı bir eğitim tertip edilmiş oldu. 10 eğitimci arkadaşımızın liderliğinde toplam 26 arkadaşımız eğitime katıldı. 11 Bölge Kayseri UMKE, Nevşehir ve Niğde'nin dahil olduğu bölgedir. Şu ana kadar bütün bu eğitimleri tamamlayarak gönüllü olarak burada görev yapan 314 arkadaşımız oldu. Sahada bu anlamda donanım kazanarak, ihtiyaç olduğunda vatandaşlarımızın yanında olmak üzere hazır bir şekilde 7/24 esasına göre arkadaşlarımız görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kampın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. - KAYSERİ