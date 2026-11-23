Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2026-2027 akademik yılında klinik aşamaya geçen 90 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Karabük Üniversitesinde klinik eğitim aşamasına geçen 90 dördüncü sınıf diş hekimliği öğrencisi için beyaz önlük töreni düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, Grup Yankı'nın müzik performansı başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, üniversitenin akademik, bilimsel ve sağlık alanındaki çalışmalarına değinerek Diş Hekimliği Fakültesinin gelişen altyapısıyla öne çıktığını belirtti. Karaş, klinik eğitim aşamasına geçen öğrencileri tebrik etti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman ise üniversitelerin yalnızca teorik bilgi aktaran kurumlar olmadığını, nitelikli bilgi, ahlak, bilim ve toplumsal fayda anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Öğrencilere mesleklerinde uzmanlaşmaları ve bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri tavsiyesinde bulunan Kahraman, beyaz önlüğün şifa, dürüstlük, ahlak ve adaletin simgesi olduğunu vurguladı.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Taylan Çebi de hekimliğin bir yaşam biçimi olduğuna dikkati çekerek beyaz önlüğün bilim, vicdan, merhamet ve insan hayatına duyulan saygıyı temsil ettiğini kaydetti.

Törene, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, fakülte dekanları, hastane başhekimleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Program, 90 öğrencinin protokol üyeleri ve öğretim elemanlarının yardımıyla beyaz önlüklerini giymesi, Beyaz Önlük Yemini etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.