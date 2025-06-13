Kene Kabusunda Sona Gelindi: Vali Şimşek'ten Önemli Açıklama

Kene kabusunda önemli gelişmeyi Vali Şimşek açıkladı: "Aşı çalışmalarında sona gelindi"

SİVAS - Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı çalışmasında sona yaklaşıldığını söyledi.

Sivas Valiliği Ek Bina Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Kene Vakaları Hakkında Değerlendirme Toplantısı'na Vali Yılmaz Şimşek'in yanı sıra, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelindeki kene vakalarının seyri ve alınan önlemler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Vali Şimşek, "2021'den bu yana aslında vakalarda ve ölüm sayılarında bir artış değil, ciddi oranda bir azalış söz konusu. 2021 yılında 224 vaka görülürken, bu sayı 2022'de 210, 2023'te 83, 2024'te ise 65 olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında ise bugün itibarıyla, yani haziran ayının ortası itibarıyla toplam vaka sayımız 39'dur. Vakaya yakalanan kişilerin genellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıkları görülüyor. Diğer vakaların bölgesel dağılımı incelendiğinde ise yoğunluğun kuzey ilçelerimizde toplandığı dikkat çekmektedir" dedi.

Aşı çalışmaları son aşamada

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı karşı yürütülen aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vali Yılmaz Şimşek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen aşı çalışmalarının son aşamaya gelen aşı çalışmasında sona yaklaşıldı. Fakültemizin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın uluslararası çalışma grubu ile birlikte yürüttüğü aşı çalışmalarında geliştirilen iki aşıdan birinde faz 1 aşamasına gelinmiş bulunmaktadırz" şeklinde konuştu.

"Lütfen keneyi hafife almayınız"

Kene tutulumlarına karşı önlemleri anlatan Şimşek, "Lütfen keneyi hafife almayınız. Tarla ve meralara çıkarken açık renkli uygun kıyafetler giyiniz. Vücudunuzu düzenli olarak kontrol ediniz. Vücudunuza tutunan keneyi çıplak elle dokunmadan; eldiven, bez ya da poşet ile çıkartınız. Çıkaramıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Kene ne kadar erken çıkarılırsa, hastalığın bulaşma riski de o kadar azalır. İnşallah hep birlikte dikkatli ve bilinçli hareket ederek kene riskini en aza indireceğimize yürekten inanıyorum. Bizler, Sivas Valiliği olarak halk sağlığını korumak adına gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.