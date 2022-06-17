Kene yapışmasında yanlış müdahale mikroorganizmaların yayılmasını hızlandırıyor - Son Dakika
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Kene yapışmasında yanlış müdahale mikroorganizmaların yayılmasını hızlandırıyor

17.06.2022 11:20

Kene yapışmasında yanlış müdahale mikroorganizmaların yayılmasını hızlandırıyorDİYARBAKIR Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde Acil Bölümünde görevi Doç. Dr. Yılmaz Zengin, kene vakalarında uyarıda bulundu.

Kene yapışmasında yanlış müdahale mikroorganizmaların yayılmasını hızlandırıyor

DİYARBAKIR Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde Acil Bölümünde görevi Doç. Dr. Yılmaz Zengin, kene vakalarında uyarıda bulundu. Zengin, "Bizim açımızdan sevindirici olan bu bölgedeki keneler Kırım Kongo Kanamalı Ateş ateş gibi bir hastalık taşıma ihtimali çok düşük oluyor. Bu kene grubu daha çok İç Anadolu ve Orta Anadolu bölgesinde daha sık görülmekte" dedi.

Halk arasında bilinen adıyla kene ısırması olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşhastalığı Türkiye'de özellikle kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülüyor. Vakalarda yanlış müdahale ile KKK, keneler yoluyla insana bulaşarak ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile kendisini gösterebiliyor.

"24 saat kaldığı zaman bulaştırıcılık ihtimali artıyor"

Doç. Dr. Yılmaz Zengin, kenelerin normalde kış aylarında toprak altında yaşadığını belirterek havaların ısınmasıyla birlikte toprak altından çıktığını hatırlattı. Daha sonra özellikle hayvanlarla bulaşıcılığı arttığını aktaran Zengin, "Hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşanlar, ya da havaların ısınmasıyla birlikte pikniğe gidenlerden bu vakalarla karşılaşabiliyoruz. Bunlarda keneler vücuda yapıştığı zaman mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak öncelikli hedefimiz olmalı. Ama hastaneye ulaşma imkanımız yoksa uygun şekilde çıkarılmaya çalışılabilir. Keneler insan vücuduna yapışıp 24 saat kaldığı zaman bulaştırıcılık ihtimali artıyor. Keneler kendileri direkt hastalık taşımıyor. Taşıdıkları bakteriler ve virüsler aracılığıyla hastalık oluşturmakta. Eğer ulaşmakta zorluk çekilecekse kene uygun bir şekilde çıkartılması gerekiyor" dedi.

"Yanlış müdahale hastalık ihtimalini artırıyor"

Dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulunan Doç. Dr. Zengin, "Keneyi direkt baş kısmından uygun bir pense ya da halk arasında cımbız dediğimiz şey ile tutup sağa sola hafif hafif sallayarak kenenin bırakmasını sağlayıp çıkarılması gerekiyor. Yoksa üzerine sıvı sabun koyayım, keneyi ezeyim yapmamamız gerekiyor. Niye? Kenenin ağız kısmı yapıştığı için bastırdığımız zaman kenenin içinde taşıdığı mikroorganizmalar insan vücuduna daha hızlı nüfus edip, hastalık oluşturma ihtimali daha fazla oluyor. Bizim açımızdan sevindirici olan bu bölgedeki keneler Kırım Kongo Kanamalı Ateş ateş gibi bir hastalık taşıma ihtimali çok düşük oluyor. Bu kene grubu daha çok İç Anadolu ve Orta Anadolu bölgesinde daha sık görülmekte. Yine işi garantiye almak için en yakın sağlık grubuna başvurup kırım Kongo ateşi açısından değerlendirme yapılması en uygundur" diye konuştu.

"Keneler KKKA'ya tek değil, başka hastalıklara da neden oluyor"

Uygun bir şekilde çıkartıldığında herhangi bir hastalığa neden olmadığını ifade eden Zengin, "En sık yapılan hata keneyi kendi imkanlarıyla çıkartırken hastalık oluşmasına sebep olabiliyor. Keneler sadece kırım Kongo ateşli hastalığa değil, başka hastalıklara da neden olabiliyor. Biz, hastaneye başvurduğu zaman hastadan keneyi çıkarıyoruz. Kan tetkikini alıyoruz. Hastada semptom ihtimali var mı, yok mu onu kontrol ediyoruz. Eğer tam kan değeri normal ise, bulgusu yoksa, hastaya 10 gün boyunca dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Eğer kendisinde ateş, bulantı kusma, ishal, bilincinde bozulma gibi değişiklikler olursa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz. Hastalığın yaklaşık 10 günlük başlama ihtimali olduğu için hastaları uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır Memorial Hastanesi, Yılmaz Zengin, Kırım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene yapışmasında yanlış müdahale mikroorganizmaların yayılmasını hızlandırıyor - Son Dakika

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