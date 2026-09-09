"Kilo vermek her zaman istediğiniz vücuda kavuşmak anlamına gelmiyor" - Son Dakika
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"Kilo vermek her zaman istediğiniz vücuda kavuşmak anlamına gelmiyor"

"Kilo vermek her zaman istediğiniz vücuda kavuşmak anlamına gelmiyor"
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Son yıllarda yaygınlaşan cerrahi dışı medikal yöntemler, kilo verme ilaçları veya diyet programları sayesinde birçok kişi kısa sürede önemli miktarda kilo kaybediyor.

Son yıllarda yaygınlaşan cerrahi dışı medikal yöntemler, kilo verme ilaçları veya diyet programları sayesinde birçok kişi kısa sürede önemli miktarda kilo kaybediyor. Ancak tartıdaki rakam düşerken aynadaki görüntü her zaman beklendiği gibi olmayabiliyor. Özellikle hızlı kilo kaybının ardından karın, kol, bacak, meme ve yüz bölgesinde oluşan deri sarkmaları nedeniyle estetik cerrahiye başvuruların arttığını belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı İlker Altundağ, "Kilo vermek önemli bir başarıdır ancak her zaman vücudun tamamen toparlanacağı anlamına gelmez. Tartıdaki rakam değil, vücudun yeni dengesi önemlidir" dedi.

"Kilo verince hikaye her zaman bitmiyor"

Hızlı kilo kaybı sonrasında cildin her zaman aynı hızda toparlanamadığını belirten Altundağ, "Özellikle belirgin miktarda kilo kaybeden kişilerde daha önce gerilmiş olan deri tamamen toparlanamayabiliyor. Bu nedenle kişi hedeflediği kiloya ulaşsa bile karın bölgesinde sarkmalar, kollarda ve bacaklarda gevşeklik, memelerde hacim kaybı ya da bel çevresinde deri fazlalıklarıyla karşılaşabiliyor" diye konuştu.

"Her hasta için aynı ameliyat planlanmaz"

Kilo kaybı sonrasında yapılacak estetik planlamanın kişiye özel olduğunu vurgulayan Altundağ, "Cerrahi planlama yapılırken yalnızca kaç kilo verildiğine bakmıyoruz. Hastanın kilosunun ne kadar süredir sabit olduğu, cilt kalitesi, deri fazlalığının miktarı, yağ dokusunun dağılımı ve kişinin beklentileri birlikte değerlendiriliyor. Aynı miktarda kilo veren iki kişinin ihtiyaç duyduğu ameliyat tamamen farklı olabilir" ifadelerini kullandı.

"Her sarkma ameliyat gerektirmez"

Kilo kaybı sonrası oluşan her deri gevşekliğinin cerrahi gerektirmediğini belirten Altundağ, "Bazı kişilerde cilt zaman içinde kendiliğinden belirli ölçüde toparlanabilir. Yaş, genetik yapı, kilo kaybının miktarı ve süresi gibi birçok faktör bu süreci etkiler. Bu nedenle her hastayı kendi özellikleri içinde değerlendirmek gerekir" dedi.

"Kilo kaybı estetik açıdan yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor"

Kilo vermenin birçok kişi için önemli bir başarı olduğunu belirten Altundağ, "Hedeflenen kiloya ulaşmak bazı hastalar için estetik açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olabiliyor. Ancak kilo kaybı yalnızca 'öncesi-sonrası' fotoğrafları üzerinden değerlendirilmemeli. Çünkü asıl önemli olan, hastanın yeni kilosunda vücudunun nasıl şekillendiğini görmek ve buna göre kişiye özel bir plan oluşturmak. Bu noktada doğru yaklaşım, herkese aynı ameliyatı uygulamak değil, kişinin yeni bedenine ve ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturmak" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Kilo vermek her zaman istediğiniz vücuda kavuşmak anlamına gelmiyor' - Son Dakika

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