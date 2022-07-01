Kınık'ta 4 bin 300 kişi gezici araçtan ağız ve diş sağlığı hizmeti aldı - Son Dakika
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Kınık'ta 4 bin 300 kişi gezici araçtan ağız ve diş sağlığı hizmeti aldı

01.07.2022 13:35

Sağlık Bakanlığı ve Kınık Belediyesi iş birliğiyle hizmet veren ağız ve diş sağlığı gezici tedavi aracından 4 bin 300 kişinin yararlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Kınık Belediyesi iş birliğiyle hizmet veren ağız ve diş sağlığı gezici tedavi aracından 4 bin 300 kişinin yararlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında hizmete giren araç, ulaşım yönünden dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere, çocuk, yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşlara düzenli olarak teşhis, diş çekimi ve dolgu tedavisi sundu.

Proje kapsamında gezici ekipler, mevsimlik tarım işçilerine yönelik ağız ve diş sağlığı bakım hizmeti, köylerde yaşayan çocuklara da eğitim verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, mobil diş aracının kırsal kesimdeki vatandaşların ihtiyacını giderdiğini belirterek, "Bergama Devlet Hastanesi ve Kınık'ta sağlık idareciliği yaptığım sırada özellikle Kınık'ın köylerinden çok sayıda hastanın talebi vardı. Belediyeye geçtiğimde de Kınık'ın dağ köylerini iyi bildiğim için bu köylere ağız ve diş sağlığı ve tedavisi hizmetini götürmek ve kaliteli sağlık hizmetini Bakanlığın yönetmeliğine uygun yapmak için harekete geçtik. Aracı da 2018 yılında alarak hizmet vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kınık'ta 4 bin 300 kişi gezici araçtan ağız ve diş sağlığı hizmeti aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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