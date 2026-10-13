Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi\'nde üç branşta uzmanlar hasta kabulüne başladı

Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç branşta uzmanlar hasta kabulüne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'deki Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç ayrı branşta görev yapan uzman doktorlar hasta kabulüne başladı. Deri ve Zührevi Hastalıklar, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kardiyoloji branşlarındaki doktorlar için randevular MHRS veya ALO 182 hattından alınabilecek.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç farklı branşta görev yapan uzman doktorlar hasta kabulüne başladı.
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Hülya Yamaç, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cihangir Gündüz ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cemal Terzioğlu, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.
Yeni göreve başlayan doktorların, kendi branşlarında vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi.
Vatandaşlar, muayene randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182 hattından alabilecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?