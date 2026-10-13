Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi\'nde üç branşta uzmanlar hasta kabulüne başladı

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç farklı branşta görev yapan uzman doktorlar hasta kabulüne başladı.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Hülya Yamaç, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cihangir Gündüz ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cemal Terzioğlu, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Yeni göreve başlayan doktorların, kendi branşlarında vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi.

Vatandaşlar, muayene randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182 hattından alabilecek.