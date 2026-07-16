Kirli Havuz Suyuna Dikkat! - Son Dakika
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Kirli Havuz Suyuna Dikkat!

Kirli Havuz Suyuna Dikkat!
16.07.2026 16:47
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Kirli havuz suyu, enfeksiyon riskini artırıyor; özellikle çocuklar ve yaşlılar dikkat etmeli.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, kirli havuz suyunun kulak, burun ve boğaz enfeksiyonlarının daha kolay gelişmesine, hastalıkların daha ağır seyretmesine ve iyileşme süresinin uzamasına yol açabildiğini söyledi.

Yazın temizliği tam anlamıyla yapılmamış havuzlar nedeniyle en sık karşılaşılan sorunların başında dış kulak yolu enfeksiyonları, sinüzit, boğaz enfeksiyonları ve bazı durumlarda göz ile birlikte gelişen üst solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, serinlemek için girilen havuzların, tatil dönüşünde günlerce sürecek bir kulak ağrısının ya da inatçı bir enfeksiyonun başlangıcı olabileceğini söyleyerek uyarı ve önerilerde bulundu.

Risk altındaki bireyler dikkat etmeli

Uzm. Dr. Güzeldağ, özellikle çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı bulunan kişiler, hijyen şartları yeterli olmayan havuzların neden olabileceği enfeksiyonlara karşı daha hassas olduğunu kaydederek, "Kirli havuz suyu bu kişilerde kulak, burun ve boğaz enfeksiyonlarının daha kolay gelişmesine, hastalıkların daha ağır seyretmesine ve iyileşme süresinin uzamasına yol açabilir. Bu nedenle bu risk grubunda yer alan kişilerin havuz hijyenine daha fazla dikkat etmeleri ve koruyucu önlemleri ihmal etmemeleri büyük önem taşır. Kirli havuzların neden olduğu en yaygın rahatsızlıklardan biri dış kulak yolu enfeksiyonudur. Uzun süre suya maruz kalan kulak kanalında koruyucu tabaka zayıflayabilir ve bakteri ile mantarlar kolayca çoğalabilir. Bunun sonucunda kulakta şiddetli ağrı, kaşıntı, dolgunluk hissi, akıntı ve işitmede azalma görülür. Özellikle kulak çubuğu kullanarak kulağı temizlemeye çalışmak ya da kulağı sert şekilde kurutmak enfeksiyon riskini daha da artırır. Erken dönemde tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ise daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

Burun ve boğaz da risk altında

Hijyenik olmayan havuz suları burun içine kaçtığında burun mukozasını tahriş ederek sinüzit gelişimine zemin hazırlayabildiğini belirten Güzeldağ, "Burun tıkanıklığı, yüz ağrısı, geniz akıntısı ve baş ağrısı bu durumun belirtileri arasında yer alır. Aynı zamanda havuz suyundaki mikroorganizmalar da boğazı etkileyerek yutkunma güçlüğü, boğaz ağrısı ve bademcik enfeksiyonlarına davetiye çıkartabilir. Özellikle klor seviyesi yeterli olmayan veya düzenli olarak dezenfekte edilmeyen havuzlarda bu risk daha da artar. Yüzme sonrasında ortaya çıkan kulak ağrısı, kulaktan akıntı, işitme kaybı, uzun süren burun tıkanıklığı, kötü kokulu geniz akıntısı, ateş ya da boğaz ağrısı gibi şikayetler basit bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemelidir. Bu belirtiler devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir. Erken tanı ve uygun tedavi sayesinde enfeksiyonların ilerlemesi önlenebilir ve iyileşme sürecinin hızlanması sağlanır" şeklinde konuştu.

Havuz kullanırken önlem alın

Kirli havuzların oluşturduğu sağlık risklerinden korunmak için alınacak basit önlemlerin büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Güzeldağ, şu önerilerde bulundu:

"Bakımı düzenli yapılan ve hijyen kurallarına uygun havuzları tercih edin. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş alın. Yüzme sonrasında kulaklarınızı nazikçe kurulayın, kulak çubuğu kullanmayın. Mümkünse kişiye özel yüzücü kulak tıkacı kullanın. Havuz suyunu yutmamaya ve burnunuza su kaçırmamaya özen gösterin. Kulakta ağrı, akıntı veya işitme kaybı gelişirse kendi kendinize ilaç kullanmayın. Çocukların uzun süre kirli veya bakımı yetersiz havuzlarda kalmasına izin vermeyin. Havuz sonrası şikayetler 24-48 saat içinde düzelmiyor veya artıyorsa gecikmeden bir uzmana başvurun." - ADANA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kirli Havuz Suyuna Dikkat! - Son Dakika

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