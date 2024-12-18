Kış Depresyonuna Balıkla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kış Depresyonuna Balıkla Mücadele

Uzmanlar, balık tüketiminin kış aylarındaki depresyonu azaltabileceğini belirtiyor.

18.12.2024 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balık tüketimi kış aylarının neden olduğu depresyonu önleyebilir

SİVAS - Uzman Psikolog Dilruba Işın, balık tüketimi ile kış aylarında ortaya çıkan mevsimsel depresyonun azaltılabileceğini söyledi.

Soğuk havanın kendini iyice hissettirmesiyle birçok insan evlere kapanırken, mevsim geçişlerinde görülen ve çoğu insanın fark etmediği mevsimsel depresyon ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Mevsimsel depresyonlar sürekli uyku hali, yataktan kalkmama isteği ve öz bakımda gerileme gibi belirtiler ile kendini gösterirken, balık tüketimi depresyon önleyici özelliği dikkat çekiyor. Balığın içinde bulunan omega3 yağ ve vitaminler ruh halini iyileştirerek depresyon belirtilerini azaltıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Psikolog Dilruba Işın kış aylarının gelmesiyle başlayan depresyonun balık tüketimi ile azalmasında rol oynadığını ifade ederek, omega3 alımının da artması depresyonu azaltmada kolaylık sağlayacağını söyledi.

" Kış depresyonunda mücadeleyi destekliyor"

Işın, kış depresyonları ile baş etmede balık tüketmenin önemli bir rol oynadığını belirterek, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte kış depresyonları da arttı. Kış depresyonu ile baş ederken destekleyici bir besin olarak balık tüketiminin de önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise omega3 gibi yağ asitlerinin balıkta daha fazla olmasıdır. Yapılan çalışmalar omega3 yağ asitlerinin "nöronal" sistem içerisinde hücre zarında ve merkezi sinir sistemimizde bir dizi olayda etki ettiğini göstermektedir. Bu yüzden omega3 alımının da artması depresyonu azaltmamızda kolaylık sağlayacaktır. Sivas'ta da kış aylarında balık tüketimine rağbet artıyor. Bu konu ile ilgili çalışmalarda Akdeniz, İskandinav ve Mınd gibi geleneksel diyetlerin omega3 içerdiği için depresyonu yüzde 20-30 oranında azalttığı ortaya çıktı. Sivas'ta da balık tüketiminin artmasıyla omega3,omega6 yağ asitleri alınmaya başlandı. Kış aylarında depresyon ile mücadelede destekleyici bir durum ortaya çıkardı. Tabii ki de sağlıklı etçil beslenme bir diyet şekli olabilir ama vegan ve vejetaryen diyet çeşitleri de var. Bunlardan hangisi doğru hangisi sağlıklı tartışmasını bir tarafa bırakacak olursak şu soruyu sormak önemlidir. Ben kimim ve benim vücuduma hangi beslenme çeşidi iyi gelir. Bu duruma göre de değerlendirirsek kendi açımızdan iyi olacak. Balık aslında depresyonu geçirmek değil ama depresyon tedavisinde destekleyici ya da depresyon önleyici bir konumda olabilir. Diğer beslenme uzmanlarının söylediği haftada iki ya da üç kere balık tüketin şeklindedir. Bu yüzden bizim sağlıklı besleniyor oluşumuz depresyonu önler ya da bir depresif hal durum içerisindeyken onu tedavi etmede yardımcı olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Depresyon, Depresyon, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kış Depresyonuna Balıkla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
12:01 Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira
11:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı sona erdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:56:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kış Depresyonuna Balıkla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.