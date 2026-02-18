Kistik Fibrozis İçin Yenilikçi Biyosensör Geliştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kistik Fibrozis İçin Yenilikçi Biyosensör Geliştiriliyor

18.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Üniversitesi, kistik fibrozis tanısı için yeni biyosensör teknolojileri geliştirecek.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Usta, yaşamı tehdit eden, ilerleyici bir genetik akciğer hastalığı olan kistik fibrozisin tanı ve izlenmesinde yenilikçi biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kistik fibrozisin, solunum ve sindirim sistemi başta olmak üzere birçok sistemi etkileyerek enfeksiyonlara ve hasara sebebiyet veren genetik hastalık olduğunu belirtti.

Kistik fibrozisin tanı ve izlenmesinde yenilikçi biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla, Atılım Üniversitesi işbirliğinde "Pankreatit İlişkili Proteine (PAP) Karşı DNA Aptamerleri ve Aptamer Temelli Kuvars Kristal Mikroterazi Biyosensörünün Geliştirilmesi Projesi"ni hazırladıklarını ifade eden Usta, projenin "TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandığını vurguladı.

Yaklaşık 2 bin varyantı olan hastalığın erken dönemde teşhisinin önemine dikkati çeken Usta, Sağlık Bakanlığınca yeni doğan bebeklerde kistik fibrozisin tespiti için tarama programı uygulandığını anlattı.

Usta, hastalığın tespitinde yenilikçi biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesini hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rutin laboratuvar pratiğimizde, farklı vücut sıvılarında biyomoleküllerin analizinde kullandığımız yöntemlerimiz bulunmaktadır. Bu yöntemler çeşitlilik göstermekte ama bunlar içerisinde en dikkat çekici olanlarından biri hormonların, tümör belirteçlerinin, vitaminlerin analizlerinde kullanılan immüno analizlerdir. Bu analizlerde vücut sıvılarındaki biyomoleküller işaretli antijen veya antikorlar analiz edilmektedir. Projemizde immun analizlerde kullanılan antijen veya antikorların yerini alabilecek, aptamer olarak ifade edilen tek zincirli DNA molekülleri ya da oligonükleotidleri temelli bir yöntem geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Usta, bu amaca ulaştıkları takdirde PAP'ı aptemer temelli bir yöntemle analiz etmeye çalışacaklarını belirterek, "Bu yöntem sonrasında kistik fibrozis tarama programında kullanılabilir hale getirmek ikinci temel amacımız olacak." dedi.

"Var olan yönteme bir alternatif ölçüm yöntemi olacak"

Proje yürütücüsü, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Emecen ise projede ilk olarak bir prob sentezlemeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Bu probu da kistik fibrozis hastalarında var olan, tarama programlarında kullanılan PAP proteini adını verdiğimiz bir proteine bağlanmasını hedefleyerek sentezleyeceğiz." diye konuştu.

Emecen, bu yöntemin "kuartz kristal mikroterazi" olarak adlandırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Spesifik bir ölçüm yöntemidir. Bunu sensöre entegre edeceğiz. Var olan yönteme bir alternatif ölçüm yöntemi olacak. Proje tamamlandığında var olan bir yönteme alternatif olacak. Bilimsel açıdan baktığımızda, literatürde böyle bir proteine karşı sentezlenmiş bir prob mevcut değil. Dolayısıyla bilimsel boşluğu dolduracak. İkinci açıdan baktığımızda da böyle bir sensör mevcut değil. Bu bir alternatif olduğu için belki ticari potansiyeli dahi olabilir."

Emecen, Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp'in de yer aldığı projenin 3 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Kistik Fibrozis, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kistik Fibrozis İçin Yenilikçi Biyosensör Geliştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
İkisi de aynı kadın Amansız illet bu hale getirdi İkisi de aynı kadın! Amansız illet bu hale getirdi
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa’dan haber var Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa'dan haber var
Yer: Adana Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah

11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:24:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kistik Fibrozis İçin Yenilikçi Biyosensör Geliştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.