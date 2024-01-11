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Kızılay'dan yeni kan bağışı kampanyası: 'Birbirimize candan bağlıyız' - Son Dakika
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Kızılay'dan yeni kan bağışı kampanyası: 'Birbirimize candan bağlıyız'

Türk Kızılay, kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak amacıyla 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla yeni bir kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde günlük 8 bin 500 ünite kan bağışı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kızılay\'dan yeni kan bağışı kampanyası: \'Birbirimize candan bağlıyız\'
11.01.2024 - 20:09,  Güncelleme: 20:26
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Kızılay'dan yeni kan bağışı kampanyası: "Birbirimize candan bağlıyız"

ANKARA - Türk Kızılay, kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak amacıyla "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla yeni bir kan bağışı kampanyası başlattı.

Her yıl kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak, kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan ulusal kan bağış kampanyasının tanıtım toplantısı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Kampanya çerçevesinde günlük 8 bin 500 ünite kan bağışı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kan bağışı kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kan bağış sisteminde belirli dönemlerde zorluklar olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi çok sıcakların olduğu yaz dönemi, diğeri ise soğukların olduğu kış dönemi ve Ramazan ayı dönemi. Tam kışa girerken bu kampanyayı kan stoklarımızı artırmak için fırsat olarak görüyoruz. Bugün 69 kan bağışı merkezinde, 18 bölge kan merkezinde 300'den fazla mobil araçla 2 bin 920 uzman personel gece gündüz demeden bu organizasyonu yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Kan bağış sürecinden bahseden Yılmaz, süreci şu sözlerle anlattı:

"İlk olarak kan bağış merkezine bir başvuru gerçekleşiyor. Sonrasında uluslararası standartlarla belirlenmiş soru/anket formu doldurulmuş oluyor kan vermeye uygunluk açısından. Daha sonra kan veren kişinin güvenliği, bizim için en az kan alan kişi kadar önemli. Fizik muayenesi gerçekleştiriliyor. Bir torba kan alıyor ve beraberinde test yapmak için test tüplerine kan alınmış oluyor. Daha sonra kan torbaları ve test tüplerinin yolları ayrışıyor. Kan torbaları doğru şartlarda transfer ediliyor ve karantinaya alınıyor. Test tüpleri ise başka bir yolculuğa çıkıyor. 'Acaba bu kanlar güvenli mi? Kullanılabilir mi?' yolculuğuna çıkıyor. Sonrasında şahit numuneleri de ayırıyoruz. Güvenlik açısından sürekli bir takip sistemi devam ediyor. Testler yapıldıktan sonra o torba ürün haline getirilerek, karantinada bekletiliyor. Hastaneye ulaşılması anlamında arabalara teslim ediliyor, yine soğuk zincir korunacak şekilde son dereceye güvenli bir şekilde hastanelere teslim ediliyor. Bu döngünün herhangi bir yerinde hasta ile Kızılay arasında herhangi bir para alışverişinin olması sistemsel olarak mümkün değildir. Kızılay'ın yürüttüğü kan sistemi bir kamu hizmetidir. Devletimizin kontrolünde yürüyen bir hizmettir."

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, geçtiğimiz sene yapılan 2 milyon 674 bin 375 bağışın ülkedeki kan kullanımının yüzde 87'sine denk geldiğini bildirdi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından fazla kan bağışı yapanlara plaket takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekinildi.

Kaynak: İHA
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Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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