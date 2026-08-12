KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti
Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan Ş.T. (57), 1 hafta önce vücuduna kene tutundu. Ş.T. rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ş.T., 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesinin Killik köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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