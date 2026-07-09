Klima Boyun Fıtığı Yapmaz - Son Dakika
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Klima Boyun Fıtığı Yapmaz

Klima Boyun Fıtığı Yapmaz
09.07.2026 10:04
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Uzmanlar, klimaların doğru kullanılmadığında kas spazmı yapabileceğini söylüyor. Bakım şart.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla birlikte klima kullanımı da artarken Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, klimanın boyun fıtığına neden olmadığına dikkat çekerek, yanlış kullanımın kas spazmı ve boyun tutulmasına yol açabileceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar serinlemek için evde, iş yerinde ve araçlarda klima kullanımını artırdı. Uzmanlar ise özellikle uzun süre doğrudan klimaya maruz kalmanın kas ve eklem sağlığını olumsuz etkileyebileceğini, ayrıca bakımı yapılmayan klimaların enfeksiyon riski oluşturabileceğini belirtiyor.

"Klimaların bakımı mutlaka yapılmalı"

İHA'ya konuşan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, klima kullanılmadan önce periyodik bakımının yaptırılması gerektiğini belirterek, "Klimanın en büyük zararı, bakımının ihmal edilmesidir. Temizliği yapılmayan klimalarda biriken mikroorganizmalar ciddi enfeksiyonlara ve ağır akciğer hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle klima kullanılmaya başlanmadan önce mutlaka bakımının yaptırılması gerekiyor" dedi.

"Klima boyun fıtığı yapmaz"

Toplumda klimanın boyun fıtığına neden olduğuna ilişkin yanlış bir inanış bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Şen, "Klima boyun fıtığı yapmaz. Eğer kişide romatizmal bir hastalık varsa ya da terliyken klimaya maruz kalırsa, soğuğun etkisiyle kaslarda spazm oluşabilir. Bu da halk arasında boyun tutulması olarak bilinen ağrıya neden olur. Boyun fıtığında ise ağrı kürek kemiğinden başlayıp kola doğru yayılır. Kas spazmına bağlı ağrıda ise kişi boynunu çevirmekte ve hareket ettirmekte zorlanır, ağrı belirli bir noktada hissedilir" diye konuştu.

"Klima doğrudan vücuda üflememeli"

Klimaların doğru şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, "Sıcak havalarda klimasız yaşamak zor olabilir ancak klimanın hava akımı hiçbir zaman doğrudan kişinin üzerine gelmemeli. Klima yukarıya ya da yanlara doğru ayarlanmalı, doğrudan boyun ve sırt bölgesine üflememelidir. Böylece kas spazmı ve boyun tutulması gibi şikayetlerin önüne geçilebilir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Klima Boyun Fıtığı Yapmaz - Son Dakika

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