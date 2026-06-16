Kök Hücre Tedavileri Kongresi İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye'de kök hücre ve hücresel tedaviler alanındaki çalışmaları masaya yatıran uzmanlar, "Bir tek kök hücre verilmesiyle olmuyor, bu sadece yardımcı bir tedavi. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok iyi bir yerdeyiz ama yeterli mi hayır, bu bilgi birikimini daha da artırmamız lazım. Dünyada ABD, Çin gibi birçok gelişmiş ülkeler kök hücre çalışmasını yapıyor, Türkiye de şu an ilk 10'da" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kök hücre ve hücresel tedaviler alanında bilimsel üretimi ve klinik uygulamaları güçlendirmek, uzman isimlerin bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla 7'ncisi düzenlenen Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği tarafından organize edilen kongrenin Başkanlığını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tunç Akkoç yaparken kongreye çok sayıda hekim ve sektör temsilcisi katıldı. Kongrede kök hücre biyolojisinde son gelişmeler, ortopedi hastalıklarında kök hücre, doku onarımı, kronik hastalıkların modülasyonu, longevity (sağlıklı ve kaliteli yaşlanma) gibi birçok başlık da detaylarıyla masaya yatırıldı. Uzmanlar, kök hücreyi tek başına değil destekleyici bir tedavi olarak nitelendirdiklerini ifade ederken birçok bilimsel çalışmanın da devam ettiğine dikkat çekti.

"Diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok iyi bir yerdeyiz"

'Yeni tedavileri meslektaşlarımızla buluşturmamız gerekiyor' diyen Derneğin Başkanı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Civelek, "Derneği 2013 yılında kurduk, kök hücre ve hücresel tedaviler 10 yıldır popüler olan bir konu. Bilimsel doğruluk çizgisinden hiçbir şekilde sapmadan kök hücre ve hücresel tedavilerle alakalı Türkiye'de bilgi birikimini artırmaya çalışıyoruz. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok iyi bir yerdeyiz ama yeterli mi hayır, değil. Bu bilgi birikimini daha da artırmamız lazım. En önemli misyonumuz; insanları bir araya getirerek yeni fikirler doğmasını sağlamamız lazım. Ülkemiz için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakanlığımız bu anlamda önümüzü çok açtı. Türkiye'den bilimsel anlamda söylüyorum, çok güzel yazılar çıkıyor, çok güzel klinik çalışmalar var. Bundan sonra da çok daha fazla klinik çalışmaların çıkacağını düşünüyorum. Longevity; sağlıklı yaşlanma. Bu insan ömrünün uzamasıyla da alakalı çok yeni bir kavram. Kongremizde de yer verdik ve çok da ilgi çekti. Sadece kozmetik ve estetik açıdan bakmayın lütfen. Hem bilim insanlarının, sağlıkçıların hem de halkımızın yanında olacağız" şeklinde konuştu.

"Geniş katılım oldu, ciddi paylaşımlar yaptık"

Bilim insanlarının bir araya gelerek tecrübelerini paylaşmalarının yanı sıra fikir alışverişinin yeni üretimleri de desteklediğini aktaran Kongre Başkanı Prof. Dr. Tunç Akkoç, "Hem hücresel tedavilerden hem longevity'den bahsettik. Geniş katılım oldu, öğrenciler ve hocalarımızla beraber ciddi paylaşımlar yaptık. Özellikle son bilimsel verileri tartıştık. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde kök hücre ve rejeneratif tıp üzerine sertifika veriyoruz. Longevity üzerine son yıllarda inanılmaz gelişmeler var, üniversite bünyesinde bu anlamda da birtakım eğitimler veriyoruz. Şimdi dünyada yeni bir trend başladı; sağlıklı yaşlı nesil olmak insanlar için çok daha anlamlı olmaya başladı. 65-80 yaş arasını sağlıklı, kendi yürüyebilen ve işini görebilen bireyler haline getirdiğimizde longevity de amacına ulaşmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ilk 10'da"

Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu ifade eden Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "7'nci Kök Hücre Kongremizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kongrenin ana konuları; dünyadaki yenilikler, Türkiye'de yapılan çalışmalar, Türkiye'nin dünya ile bu konulardaki entegrasyonu, hücresel tedavilerin günümüzdeki yeri, klinikteki uygulaması, bunlara bakıyoruz. Son zamanlarda dünyada herkesin konuştuğu başka bir konu var; longevity, uzun ve sağlıklı yaşamı kast eden bir çalışmalar grubu. Bu konuyu da bu yıl kongremize kattık. Dünyada ABD, Çin gibi birçok gelişmiş ülke kök hücre çalışmasını yapıyor, Türkiye de şu an hakikaten ilk 10'da iyi bir konumda. İran'da kök hücre konusunda güzel, başarılı çalışmalar gösteriyor. Türkiye'de de bu çalışmalar belli bir dereceye geldi, çok merkezli de yapılmaya başlandı. Maraş Depreminde buraya gelen hastalarla ilgili bir yayınımız yayınlandı, ampütasyondan kurtarmak için kök hücre tedavisi yaptık. O da dünyada bir ilkti, hem de böbrek yetmezlikleri vardı, o da düzeltildi. Bir tek kök hücre verilmesiyle olmuyor, bu sadece yardımcı bir tedavi görüyor. İyileşmeyi hızlandırıyoruz amacımız bu" dedi. - İSTANBUL