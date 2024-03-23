Kolombiya'da HPV aşısıyla rahim ağzı kanseri önleniyor - Son Dakika
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Sağlık

Kolombiya'da HPV aşısıyla rahim ağzı kanseri önleniyor

Kolombiya'da düzenlenen 'Sarıl bana' kampanyasıyla insan papilloma virüsünün (HPV) yol açtığı rahim ağzı kanserinin önlenmesinde aşının önemi vurgulandı. Uzmanlar, erken teşhis ve aşının önemine dikkat çekerek, ulusal ittifak yapmanın gerekliliğini belirtti. Kolombiya'da günde 7 kişi rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Kampanya kapsamında ülke genelinde aşı kampanyası başlatıldı.

23.03.2024 04:37  Güncelleme: 04:38
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Kolombiya'da Kanserle Mücadele Birliğinin "Sarıl bana" kampanyası kapsamında insan papilloma virüsünün (HPV) yol açtığı rahim ağzı (serviks) kanserinin önlenmesinde aşının önemi anlatıldı.

Başkent Bogota'daki bir otelde organize edilen "Sarıl bana" (Abrazame) etkinliğine sağlık sekreterliğinden uzmanlar, özel şirket temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

HPV'nin önlenmesi için erken teşhis ve aşının önemine vurgu yapan uzmanlar, Kolombiyalıların sağlığı için ulusal ittifak yapmanın altını çizdi.

Rahim ağzı kanserinin çoğunluklu olarak düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiğini belirten uzmanlar, bu hastalıktan Kolombiya'da günde 7 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

"Sarıl bana" kampanyası çerçevesinde, ülke genelinde aşı kampanyası başlattıklarını hatırlatan yetkililer, kurumlar arası işbirliğiyle vaka ve ölüm oranlarını "büyük" ölçüde azaltabileceklerini kaydetti.

Kolombiya Kanserle Mücadele Birliği Bilimsel Danışmanı Dr. Carlos Castro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HPV'nin neden olduğu rahim ağzı kanserinin önlenmesi için aşı olmanın önemini tüm topluma aktarmaları gerektiğini belirtti.

İnsan papilloma virüsünün önlenmesinin mümkün olduğunu dile getiren Castro, "Mevcut durumun bu şekilde devam etmesine müsaade edemeyiz. Aşı ve erken teşhis sayesinde bu vakaları en aza indirebiliriz. 'Sarıl bana' kampanyasıyla çocuklarımıza aşı olmanın bilincini en güzel şekilde anlatmalıyız." ifadesini kullandı.

Kolombiya Kanserle Mücadele Ligi Direktörü Dr. Wilson Cubides Martinez de kamu ve özel kuruluşların müşterek çalışması sayesinde ülke genelinde HPV'nin önlenmesi için aşı kampanyası yürüttüklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kolombiya'da HPV aşısıyla rahim ağzı kanseri önleniyor - Son Dakika

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