Kongo\'da Ebola Salgını Büyüyor

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1792'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 625'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 1792'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 625'e çıktığını açıkladı. Salgın kapsamında 764 hastanın izolasyon veya hastanede tedavi altında bulunduğu, 295 kişinin de iyileştiği bildirildi.