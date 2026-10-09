Konya'da kadının kalp zarındaki 15 santimetrelik kitle 4 saatlik ameliyatla alındı - Son Dakika
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Konya'da kadının kalp zarındaki 15 santimetrelik kitle 4 saatlik ameliyatla alındı

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Konya'da nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının kalp zarındaki 15 santimetrelik kitle, 4 saatlik ameliyatla alındı. Ameliyat sonrası şikayetleri geçen kadın kısa süreli yoğun bakıma alındı, kitlenin patolojik incelemesi sürüyor.

Konya'da nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının, kalbinin arka kısmına yapışık şekilde bulunan 15 santimetre çapındaki kitle, 4 saatlik operasyonla alındı.

Mersin'de yaşayan 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Hacer Boydak, şiddetli nefes darlığı şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Acil serviste yapılan ekokardiyografi ve tomografi incelemelerinde, kalbin sol arka tarafında, perikard zarının içinde, kalbe yapışık ve baskı yapan bir kitle tespit edildi.

Göğüs cerrahisi, kardiyoloji ile kalp ve damar cerrahisi uzmanlarının katıldığı multidisipliner konsey kararıyla ameliyata alınan Boydak'ın şikayetleri, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından sona erdi.

Kalp durdurularak çıkarıldı

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Görmüş, AA muhabirine, 30 yıllık meslek hayatında ilk kez bu büyüklükte bir kitleyle karşılaştığını söyledi.

Tıp literatüründe bu boyutta intraperikardiyal lipom (yağ kitlesi) örneğine rastlamadıklarını vurgulayan Görmüş, "Göğüs cerrahisindeki hocalarımızla video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile inceleme yaptık. Perikard içinde kitle olduğuna karar verip sternotomiye (göğüs kemiğinin açılması) geçtik. Kitlenin ventrikül tarafında kalbe yapışık olduğu görüldü. Kalp çalışırken müdahale edilseydi dokular veya kalp yırtılabilirdi. Bu nedenle hastayı kalp-akciğer makinesine bağlayıp kalbi durdurduk." ifadelerini kullandı.

"Kalbin kendi hacminden daha büyük bir kitleydi"

Görmüş, kitlenin çıkarılmasının ardından kalpte oluşan küçük doku eksikliğini dikiş ve biyoyapıştırıcılarla onardıklarını belirterek "Kalbe baskı yapan, çalışmasını engelleyen büyüklükte bir kitle. Kocaman, iki avucumla ancak çıkartabildim. Kalbin kendi hacminden daha büyük bir kitleydi. Geride doku bırakmadan nüks etmesini önleyecek şekilde temizledik. Güzel bir ameliyat oldu. Basamaklarını güzel organize ettik." diye konuştu.

Operasyona katılan Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Günerhan da operasyonun ardından hastanın kısa süreli yoğun bakım servisine alındığını, kitlenin patolojik incelemesinin sürdüğünü aktardı.

Hacer Boydak ise uzun süredir halsizlik yaşadığını anlatarak "Ameliyatım yapıldı, ertesi gün servise çıkarıldım. Büyük bir kitle çıktığını duyunca çok şaşırdım. Kısa sürede teşhis koyup tedavi eden doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA
AmeliyatSağlıkKonyaSon Dakika

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