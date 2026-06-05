Kopmuş Başparmak Mikrocerrahi ile Yeniden Dikeildi - Son Dakika
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Kopmuş Başparmak Mikrocerrahi ile Yeniden Dikeildi

Kopmuş Başparmak Mikrocerrahi ile Yeniden Dikeildi
05.06.2026 22:15
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Balıkesir'de 70 yaşındaki hastanın kopan başparmağı, 5 saat süren mikrocerrahi ile yeniden yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesinde 70 yaşındaki hastanın motorlu testere kazasında kopan sol el başparmağı, 5 saatlik mikrocerrahi operasyonla yeniden yerine dikildi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Emrah Işıktekin tarafından gerçekleştirilen operasyonda kopan başparmağın kemik, tendon, sinir ve damar yapıları mikroskop altında titizlikle onarıldı. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından parmağın dolaşımı yeniden sağlanarak replantasyon işlemi gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada ameliyatın üzerinden geçen yaklaşık iki aylık sürecin ardından yapılan kontrol muayenesinde, hastanın başparmağını sağlıklı biçimde kullanabildiği ve günlük yaşam aktivitelerini sorunsuz sürdürebildiği belirtildi.

Operasyonı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Emrah Işıktekın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hastanın mevcut hipertansiyon, diyabet ve koroner arter hastalıkları mevcuttu ve aktif sigara içicisiydi. Yapılan acil müdahale ve ilk değerlendirme sonrasında acil operasyon kararı alındı; genel anestezinin yüksek riskli görülmesi üzerine lokal anestezi altında 5 saatlik mikrocerrahi onarım operasyonu gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla postoperatif 2. ayında olan hasta parmağını sağlıklı şekilde kullanabilmektedir."

Ağaç budama sırasında kaza geçiren 70 yaşındaki erkek hastanın, sol el başparmağının proksimal falanks seviyesinden tamamen koparak akşam saatlerinde hastaneye başvurduğunu aktaran Işıktekin, mevcut kronik hastalıkları ve sigara kullanımı nedeniyle genel anestezi yerine lokal anestezi tercih edildiğini vurguladı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Gözel ise; "Mikrocerrahi operasyonlar yüksek tecrübe ve ekip çalışması gerektiren işlemlerdir. Hastamızın yaşı, eşlik eden hastalıkları ve sigara kullanımı operasyonun riskini artırmasına rağmen başarılı bir sonuç elde edildi. İki aylık takip sürecinde parmağın canlılığını ve fonksiyonlarını koruduğunu görmek bizleri son derece memnun etti." Dedi.

Öte yandan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta da Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyon sayesinde yeniden günlük yaşamına dönebildiğini belirterek tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kopmuş Başparmak Mikrocerrahi ile Yeniden Dikeildi - Son Dakika

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