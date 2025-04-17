Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta bel fıtığı nedeniyle ameliyat masasına yatan 62 yaşındaki Mehmet Ergen, spinal anestezi (belden uyuşturarak) ile yapılan operasyonu sevdiği arabesk şarkılar eşliğinde geçirdi.

17.04.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Sular Akademi Hastanesi'nde spinal anesteziyle yapılan ameliyatı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zeki Yılmaz gerçekleştirdi. Uzun yol şoförlüğü yapan 62 yaşındaki Mehmet Ergen, ameliyat sırasında doktorundan arabesk müzik çalınmasını talep etti. Bu özel isteği kırmayan sağlık ekibi, hastayı sevdiği şarkılar eşliğinde ameliyat etti. Ameliyat sırasında hasta ile sohbet ederek ilerleyen sağlık ekibi, sürecin daha rahat geçmesini sağladı. Operasyon boyunca hem müzik dinleyen hem de sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Ergen, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ameliyat anında kaydedilen görüntülerde Ergen'in zaman zaman şarkılara eşlik ettiği de görüldü.

"HASTALARIN RAHATLAMASINI İSTİYORUZ"

15 yıldır beyin cerrahlığı yapan ve 2 yıldır Özel Sular Akademi Hastanesi'nde görevde olan Op. Dr. Zeki Yılmaz, "Genelde bel fıtığı ameliyatları yaparken spinal anestezi ile yapıyorum ve belden uyuşturuyorum. Hastalarımıza ameliyathanemizde konforlu bir ortam sağlamaya özen gösteriyoruz. Çok severim ve müzik dinlerim. Burada da hastaların müzik tercihleri doğrultusunda onların da rahatlamasını istiyoruz. Hastamız uzun yol şoförü olduğu için daha çok arabesk müzik dinliyordu ve biz de bu şekilde uyguladık. Acil şifalar diliyoruz" dedi.

Korktuğu ameliyata arabeks müzikle girdi

KORKTUĞU AMELİYATI ŞARKI DİNLEYEREK GEÇİRDİ

Operasyonu başarılı geçen Mehmet Ergen ise, "Ameliyattan korkuyordum. Tedavi için çok farklı kişilere gittim. Hocamızı buldum, dün ameliyat oldum şarkı dinleyerek ve söyleyerek. Bugün de ayağa kalktım. Tır kullanırken yolda arabesk dinliyorum. Ameliyat masasında da öyle oldu. Hocamızın ellerine sağlık" diye konuştu.

Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Mehmet Ergen, Bel Fıtığı, Bel Fıtığı, Operasyon, Anestezi, Ameliyat, Sağlık, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    tabi özel hastane neticede.devlet hastanesine git bakalım o zaman tekrar konuşalım.geçmiş olsun 15 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Erkekler iyiki doğum yapmıyor Tehlikenin büyüklüğüne bak 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    aklıma direkt Müslüm Gürses topraktan bedene Can veren Allah parçası geldi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teoman’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Ölme abi Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Ölme abi
Kalp krizi mi, diseksiyon mu, anevrizma mı, kalp yetmezliği mi İşte belirtileri Kalp krizi mi, diseksiyon mu, anevrizma mı, kalp yetmezliği mi? İşte belirtileri
Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlığını TBMM Genel Kurulu’nda anlatmıştı Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlığını TBMM Genel Kurulu'nda anlatmıştı
Eşini bıçaklayıp, intihara kalkıştı Eşini bıçaklayıp, intihara kalkıştı
Aaron Boupendza’nın ölümü sonrası eski teknik direktörü konuştu: 6 ay önce görüştük Aaron Boupendza'nın ölümü sonrası eski teknik direktörü konuştu: 6 ay önce görüştük
Şakir Paşa Ailesi’nin setinde yangın Bir kişi hayatını kaybetti Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın! Bir kişi hayatını kaybetti
Esra Erol, damat-kayınvalide yasak aşkıyla ilgili sessizliğini bozdu Esra Erol, damat-kayınvalide yasak aşkıyla ilgili sessizliğini bozdu
10 yıldır süren çay tabağı tartışmasında zafer Paşabahçe’nin 10 yıldır süren çay tabağı tartışmasında zafer Paşabahçe'nin
Boupendza’nın ölümü sonrası çok konuşulacak iddia: Aralarında tartışma çıkmış Boupendza'nın ölümü sonrası çok konuşulacak iddia: Aralarında tartışma çıkmış
Bakan Yumaklı’dan zirai don açıklaması: ’Mahvolduk’ demek sorumsuzca bir tutum Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması: 'Mahvolduk' demek sorumsuzca bir tutum
Bakan Şimşek açıklamalarıyla kripto dünyasını hareketlendi: Yeni kurallar gündemde Bakan Şimşek açıklamalarıyla kripto dünyasını hareketlendi: Yeni kurallar gündemde

10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
07:22 Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
14:53 Ünlü sunucu, canlı yayında verdiği frikik sonrası rezil oldu Ünlü sunucu, canlı yayında verdiği frikik sonrası rezil oldu
14:52 Tarkan’ın acı günü Annesi hayatını kaybetti Tarkan'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti
14:50 İmamoğlu: Bahçeli’nin çağrısını önemli buluyorum İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum
14:46 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu
14:35 Boupendza’nın ölümü sonrası Sumudica’dan duygulandıran sözler: Gözyaşlarımı tutamıyorum Boupendza'nın ölümü sonrası Sumudica'dan duygulandıran sözler: Gözyaşlarımı tutamıyorum
14:33 Bakan Şimşek ’Ağır yaptırımı var’ diyerek uyardı: Göz açtırmayacağız Bakan Şimşek 'Ağır yaptırımı var' diyerek uyardı: Göz açtırmayacağız
14:25 İngiltere’de ’Kadın’ tanımı tartışması: Mahkemeden kritik karar İngiltere'de 'Kadın' tanımı tartışması: Mahkemeden kritik karar
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 10:34:39. #7.13#
SON DAKİKA: Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement